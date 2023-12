News Cinema

Wonka ha provato a ricreare un'iconica scena di Gene Wilder, ma ha fallito

Timothée Chalamet ha rivelato che, in principio, Wonka ha tentato di replicare una scena iconica di Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato con Gene Wilder, ma l'omaggio non è riuscito come desiderato per cui non è stato incluso nel film.