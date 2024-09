Wong Kar-wai: una retrospettiva al Cinema Troisi

News Cinema

Una nuova iniziativa dell'instancabile gruppo del Piccolo America, che nell'oramai celebre sala di Trastevere presenteranno alcuni dei grandi capolavori del regista di Hong Kong in versione originale restaurata.

Da quei due decenni in cui il cinema di Hong Kong è stato il più bello del mondo non sono solo usciti i grandi nomi del cinema d'azione contemporaneo, come John Woo, Tsui Hark e tanti altri, ma anche il più "autoriale" tra i registi locali, che si è andato affermando come uno dei nomi più importanti del cinema mondiale contemporaneo: Wong Kar-wai.

Mentre sono ancora in corso le retrospettive dedicate a Pedro Almodovar e Paolo Sorrentino, la Fondazione Piccolo America annuncia che nella programmazione dell'oramai celeberrimo Cinema Troisi di Roma ci sarà spazio anche a una dedicata proprio a Wong, intitolata "Una questione di stile".

Grazie alla collaborazione con Tucker Film al Troisi si potranno vedere, ogni martedì di ottobre alle ore 18, i grandi successi della prima fase della carriera di questo straordinario autore, che verranno proiettati in versione originale sottotitolata e restaurata.

Questo il calendario delle proiezioni e i titoli della restrospettiva su Wong Kar-wai:

Si tratta di un'occasione davvero incredibile per poter rivedere, o in molti casi vedere per la prima volta, sul grande schermo, dei film straordinari che hanno segnato la storia del cinema contemporaneo.