Wonder Twins, cancellato il film dei Gemelli Meraviglia

I nuovi capi della Warner Bros. hanno giudicato troppo costoso per lo streaming di HBO Max il film sui Wonder Twins, in italiano noti anche come "Gemelli Meraviglia". Dopo la cancellazione, si vuole puntare di più sulla sala.

Dall'inizio di aprile, la Warner Bros. è diventata Warner Bros. Discovery e il suo nuovo CEO David Zaslav sta rivoluzionando l'approccio del suo predecessore, Jason Kilar: i cambi di strategia possono portare brutte notizie, e una di queste è la cancellazione di Wonder Twins, il film DC Comics per HBO Max basato sui supereroi che in Italia erano noti anche come "Gemelli Meraviglia". Un duro colpo, che però può avere una lettura positiva per tutti gli amani del cinema e della sala, perché... Leggi anche Nuovi Harry Potter all'orizzonte? La Warner chiama J. K. Rowling

