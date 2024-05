Wolfs - Lupi solitari: il trailer del film con George Clooney e Brad Pitt è arrivato!

News Cinema

Come annunciato ieri, ecco il primo trailer ufficiale di Wolfs - Lupi solitari, il thriller di Jon Watts che porta a duettare ancora una volta Brad Pitt e George Clooney. La data di uscita al cinema del film è fissata al 20 settembre 2024.

L'abbiamo atteso con spasmodica trepidazione, anche guardando e riguardando un teaser nel quale una delle coppie più cool di Hollywood viaggia in macchina sotto la pioggia indifferente a un tergicristallo che, stridendo, interrompe un silenzio carico di tensione. Adesso, finalmente, è arrivato il primo trailer ufficiale di Wolfs - Lupi solitari, che segna una nuova collaborazione fra George Clooney e Brad Pitt dopo Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen e Burn After Reading. In quest'ultimo film, targato fratelli Coen, i due interpretavano personaggi improbabili e non particolarmente arguti, perdendo intenzionalmente un po' del loro fascino e carisma. Nel trailer del thriller scritto e diretto da Jon Watts, che poi è il regista della trilogia di Spider-Man con Tom Holland, le superstar riacquistano punti interpretando figure "professionali" ben più intrepide e vigili. Sono entrambi dei fixer e fra loro c'è grande rivalità, ma il destino, che è beffardo, fa sì che vengano assunti per lo stesso lavoro e che uniscano le forze.

Wolfs - Lupi solitari: cosa bisogna sapere sul film con George Clooney e Brad Pitt

Wolfs - Lupi solitari vede George e Brad nella doppia veste di attori e produttori, il primo con la Smokehouse Pictures e il secondo con la Plan B Entertainment. Ad accaparrarsi il film, conteso praticamente da tutti, è stata Apple, che ha accettato di buon grado la proposta delle due star di far uscire il film non soltanto in streaming ma anche nelle sale, e siccome tutto nella vita ha un prezzo, Clooney e Pitt hanno accettato, in cambio, un compenso ridotto.

Al cinema Wolfs sarà distribuito da Colombia, e sappiamo che nel cast figurano anche Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannathan. La data del debutto sul grande schermo è il 20 settembre 2024 e davvero non vediamo l'ora di constatare di nuovo che, a 63 e a 60 anni, i nostri amati divi hanno ancora dalla loro fascino e bellezza, oltre a una compassata ironia che speriamo di ritrovare nel film.

Di Wolfs - Lupi solitari George Clooney ha detto che è divertente, folle e molto oscuro, e ha spiegato che potrebbe essere considerato come un capitolo della saga di Ocean vietato ai minori. L'attore si è anche sbottonato sul suo personaggio, che non è affatto contento di compiere 60 anni e si sente quindi triste e vecchio. Il film racconta anche il suo inevitabile (e, se vogliamo, buffo) declino. John Watts, che tanto è piaciuto a Brad e George, ha girato a New York, in particolare a Chinatown e Harlem. Le riprese sono cominciate nel mese di gennaio del 2023 e hanno subito una pausa di arresto per via dello sciopero SAG-AFTRA.

Ancora una parolina sul cast di Wolfs - Lupi solitari prima di passare alle immagini promozionali. Magari il nome Poorna Jagannathan non vi dice nulla, ma se amate le serie teen, saprete senz’altro che l’attrice ha interpretato la dermatologa Nalini Vishwakumar, alias la madre della protagonista Devi, nell’acclamata Io non ho mai, che trovate su Netflix. Amy Ryan, invece, è approdata al cinema dopo aver calcato le tavole di svariati palcoscenici, cominciando da Broadway. Per la sua performance in Gone Baby Gone di Ben Affleck è stata candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Quanto ad Austin Abrams, il ragazzo ha una discreta carriera alle spalle ed è conosciuto soprattutto per aver impersonato Ron Anderson nella quinta e sesta stagione di The Walking Dead e per il personaggio di Ethan Daley in Euphoria.

Wolfs - Lupi solitari: il trailer

E adesso, niente più ci separa dal trailer di Wolfs - Lupi solitari!