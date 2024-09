Wolfs, il piacere di insultarsi: Brad Pitt e George Clooney seducono Venezia

News Cinema

Sono arrivati i due amiconi che non riescono quasi mai a essere seri con un film tutto in una notte a New York fra crimine e ironia. Wolfs arriverà in piattaforma, mentre Brad Pitt e George Clooney hanno scherzato conquistando Venezia. Ecco cosa hanno detto.

Abbronzati, di chiaro vestiti e con il sorriso che li ha resi celebrità, Brad Pitt e George Clooney sono tornati al lido, conquistando subito ogni età e il Festival di Venezia, a quindici anni dall’ultima rimpatriata insieme, Burn After Reading insieme ai fratelli Coen. Difficile districarsi fra prese in giro e risate per buona parte del breve incontro con la stampa, unico per la loro gita veneziana. Presentano fuori concorso Wolfs, la storia di due cleaner, coloro i quali vengono chiamati per ripulire una scena del crimine, per intenderci l’ispirazione sembra essere stata - oltre al loro essere lupi solitari - il signor Wolf, alias Harvey Keitel, di Pulp Fiction.

Purtroppo il regista Jon Watts, autore negli ultimi sette anni di tre film di Spiderman, ha varcato l’oceano fino a Venezia per ammalarsi di Covid, quindi non era presente in conferenza stampa. Ma i due hanno subito lodato la storia, prima raccontata a voce e poi trasformata in una prima stesura che ha convinto tutti. “Davvero bella, di solito dopo aver parlato si aspettano tante stesure poco convincenti e anni di attesa”, ha ricordato Pitt, “mentre in questo caso funzionava tutto subito. Ci voleva una bella idea per tornare a lavorare insieme, sfruttando anche quanto fatto da noi due in passato. È divertente ovviamente passare del tempo con George, una persona che è diventata poi importante anche nella mia vita. Se avete notato un’atmosfera anni ’70 non posso che essere contento, è il cinema che adoriamo, il migliore di tutti, anche se è nel nostro DNA, è arrivato organicamente, senza che fosse studiato a tavolino”.

Sull’esperienza in sala rispetto a quella in streaming, purtroppo il film in Italia non uscirà prima in sala, come anticipato, ma direttamente su AppleTv+ il 27 settembre, mentre negli Stati Uniti avrà un’uscita limitata a poche centinaia di sale, non più migliaia in wide release. “Ovvio che avrei prefeito uscisse in tutto il paese, anche perché gli stessi nostri compensi erano commisurati per quello, anche se sono ben lontani da quanto scritto dai giornali [un articolo del New York Times ha parlato di 35 milioni di dollari per i due attori ndr]. Sono degli ostacoli che accadono, anche voi siete in questa industria e lo sapete, ci stiamo ancora risollevando dalla pandemia, e anche l’equilibrio fra piattaforme e distribuzioni si stia ancora trovando, ma sono sicuro che ci arriveremo. Ma le persone lo vedranno e sarà bello. Poi Brad è fortunato all'età sua, a 60 anni, ad avere ancora un lavoro. Anche io che sono più giovane, anche se non sembra [in realtà ha tre anni in più ndr]. Se penso che ho iniziato a raccogliere tabacco da ragazzino a 3 dollari all’ora”.

Sul potere del cinema i due sono d’accordo nel sottolineare come le storie possano scuotere le coscienze, raccontare il presente e presentare sempre nuovi punti di vista. “Gli attori oggi non hanno gli studios che li proteggono con contratti lunghi, come accaduto a me con la Warner all’inizio, ma una maggiore democratizzazione credo possa aiutarli, sicuramente hanno più opportunità, visto che ai nostri tempi c’erano 64 show televisive, oggi sono oltre 700. Sul tornare a lavorare con Brad, posso dire che l’ultima volta ho avuto l’estremo piacere di sparargli in faccia, oggi gli ho dato un pugno, mica male. L’intesa credo nasca dal ritmo, non abbiamo paura di parlarci sopra, ci viene facile insultarci. Poi Jon Watts ci ha mandato la sceneggiatura senza specificare chi avrebbe fatto un personaggio e chi l’altro, e abbiamo indovinato tutti e due. Volevamo proprio quella poi interpretata”.

Sollecitato sul suo celebre editoriale per il New York Times che ha giocato una parte importane nel convincere il presidente Biden a farsi da parte per favorire la candidatura di Kamala Harris, Clooney ha commentato così, “gli applausi vanno tributati solo alla incredibile decisione altruista del presidente di lasciare il potere, qualcosa che non si vedeva dall’epoca di George Washington. Sappiamo quanto sia difficile farlo, tutto il resto sarà dimenticato presto dal tempo, mentre la sua decisione rimarrà. Sono contento, però, della situazione in cui siamo oggi e sono eccitato per il futuro”.