Wolf Man, per il regista Leigh Whannell è "un horror puro e semplice", non un thriller come L'uomo invisibile

La Universal presenterà il reboot di Wolf Man nel 2025, diretto da Leigh Whannell che si è già occupato dell'ultimo remake dell'Uomo invisibile. Qual è l'approccio questa volta a un altro mito della scuderia mostruosa della Universal? Whannell l'ha spiegato a Empire.

Dopo L'uomo invisibile del 2020, Leigh Whannell nel 2025 ci offrirà Wolf Man, un nuovo reboot di uno dei miti Universal: già attore e cosceneggiatore dell'originale Saw, Whannell da qualche tempo è più che altro seduto dietro alla macchina da presa, e ha discusso con Empire del suo approccio nel recupero dell'uomo lupo, visto l'ultima volta nel barocco sottovalutato Wolfman del 2010 con Benicio del Toro, diretto da Joe Johnston. Nessuna rilettura thriller o retrò a questo giro, Leigh è stato molto più lineare. Leggi anche L'Uomo Invisibile: la recensione dell'horror di Leigh Whannell

Wolf Man di Leigh Whannell è solo un horror, punto e basta