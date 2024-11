Wolf Man: il nuovo, selvaggio trailer dell'horror di Leigh Whannel

News Cinema

Ennesima rilettura dell'affascinante mito dell'Uomo Lupo, Wolf Man arriverà al cinema il 16 gennaio 2025. Intanto Universal ha diffuso un trailer più impressionante.

Il 16 gennaio 2015 arriverà nei nostri cinema Wolf Man, secondo film prodotto da Blumhouse con Universal e affidato alle cure di Leigh Whannell, a riportare in vita i classici mostri dello Studio, in versione più moderna. Dopo L'uomo invisibile diamo dunque il ben tornato a L'uomo lupo, la cui prima incarnazione con questo nome risale al 1941, con protagonista Lon Chaney Jr. Stavolta l'uomo colpito dalla maledizione è un padre di famiglia, interpretato da Christopher Abbott, durante una fatale escursione nei boschi per raggiungere la casa paterna. Questo è il nuovo trailer di Wolf Man, che promette di essere più impressionante (anche se a dire il vero si vede ben di peggio oggi, per cui vi consigliamo di saltare il disclaimer e vederlo).

Wolf Man: la trama

Christopher Abbott interpreta Blake, un uomo di San Francisco, sposato e con una figlia, che eredita la sua isolata casa d'infanzia nelle campagne dell'Oregon, dopo la scomparsa e la morte presunta del padre. In crisi con la dinamica moglie Charlotte (Julia Garner), Blake la convince a staccare dalla città per visitare la proprietà con la figlia Ginger (Matilda Firth). Ma quando la famiglia si avvicina alla casa nel bel mezzo della notte, viene attaccata da un animale e, in una fuga disperata, si barrica nell'edificio mentre l'ignota creatura pattuglia la zona intorno. Durante la notte, però, Blake inizia a comportarsi in modo strano e a trasformarsi in qualcosa di irriconoscibile e Charlotte è costretta a decidere se il terrore all'interno della casa sia più letale di quello all'esterno.