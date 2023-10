Winnie the Pooh: Sangue e miele - La versione horror dei racconti di A. A. Milne disponibile su Prime Video

News Cinema

Versione horror dell'universo creato da A. A. Milne, Winnie the Pooh: Sangue e miele è diventato un piccolo caso cinematografico ed è finalmente disponibile in streaming, su Prime Video, a partire da oggi, 27 ottobre.

Winnie the Pooh: Sangue e miele è diventato un piccolo caso cinematografico lo scorso anno. Muovendosi nell'underground del cinema horror contemporaneo, a basso costo, Rhys Frake-Waterfield ha confezionato infatti uno slasher in grado di attirare il pubblico verso una storia che ha scardinato l'immaginario intorno ad un'icona della letteratura per l'infazia, trasformandola in una sadica macchina assetata di sangue. Dopo il debutto nelle sale del Messico, degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, il lungometraggio sarà finalmente disponibile anche in Italia, in esclusiva su Prime Video, a partire da oggi - 27 ottobre. Scopriamo dunque qualche dettaglio del progetto, pronto a regalare notti insonni in tempo per Halloween.

Winnie the Pooh: Sangue e miele - Il primo tassello di un nuovo universo condiviso horror

Rivisitazione horror dei romanzi di A. A. Milne, Winnie the Pooh: Sangue e miele comincia raccontando le origini dell'amicizia fra Christopher Robin e gli abitanti del Bosco dei 100 acri. Dopo anni passati in loro compagnia, Robin parte però per il college, lasciando Winnie e il resto del gruppo senza cibo, durante un gelido inverno. Dopo aver divorato, per disperazione, l'asinello Ih-Oh, Winnie e Pimpi provano a seppellire i propri istinti, ma il ritorno di Christopher, ora fidanzato con Mary, riaccende il loro trauma e la loro sete di vendetta - e sangue. Rapito il loro ex amico, i due protagonisti prenderanno poi di mira un gruppo di ragazze, che sta trascorrendo alcuni giorni in una casa isolata nel bosco, dando libero sfogo alla loro sadica follia omicida.



I racconti di Winnie the Pooh sono dunque diventati la base per un racconto slasher e sadico, fatto di sangue, omicidi e cannibalismo. Al suo debutto alla regia, Rhys Frake-Waterfield - anche produttore e sceneggiatore del progetto, insieme a Scott Jeffrey - confenziona quindi un horror perfettamente in linea con le tendenze contemporanee, dando inizio ad un nuovo universo cinematografico a basso costo - l'horror, del resto, è da sempre il genere di riferimento per questo tipo di produzioni indipendenti. Il filmmaker è infatti al lavoro non soltanto sul sequel di Winnie the Pooh: Sangue e miele - che sarà ancora più sanguinoso e cruento - ma anche su alcune versioni horror di altri classici per l'infanzia, di cui due sono state già annunciate. La prima sarà incentrata su Bambi, pronto a diventare "una feroce macchina da guerra, sanguinaria e violenta, che calpesterà e prenderà a calci le teste della gente". Oltre a Bambi: The Reckoning - questo il titolo dell'horror - assisteremo anche ad una versione horror della fiaba di Peter Pan, Peter Pan's Neverland Nightmare, tratta dal romanzo di J.M Barries, e con protagonista una Trilli "fortemente obesa, impegnata in un percorso di disintossicazione". A produrre il bizzarro universo condiviso sarà la casa di produzione di Frake-Waterfield e Scott Jeffrey, la Jagged Edge Productions, mentre altri team sono già al lavoro sugli adattamenti horror di Cenerentola e La bella addormentata nel bosco. In Winnie the Pooh: Sangue e miele ad indossare le inquientati maschere di Winnie e Pimpi - realizzate dalla Immortal Masks - sono rispettivamente Craig David Dowsett e Chris Cordell, mentre Christopher Robin ha il volto di Nikolai Leon. Nel sequel, apparirà poi anche Tigro. In attesa di ulteriori aggiornamenti, appuntamento quindi su Prime Video.