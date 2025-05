Willow, Warwick Davis ricorda Val Kilmer: "C'era un'idea sbagliata di lui, era una persona generosa"

News Cinema

A poco meno di due mesi dalla morte di Val Kilmer, Warwick Davis, che recitò con lui in Willow, ha voluto ricordarlo, ospite di un evento pubblico. E ha tenuto a sottolineare quanto la fama di "attore difficile" non si addicesse all'uomo che conobbe lui.

La morte di Val Kilmer all'inizio di aprile ha rattristato molti che l'hanno legato a ruoli cult come quelli in The Doors e Top Gun, ma col passare dei decenni è stato sempre più amato anche il fantasy Willow, all'epoca un flop: Warwick Davis, che ne era il protagonista, divise lo schermo con Kilmer e ha colto un'occasione pubblica per parlar bene dell'uomo che conobbe sul set. Va ricordato che Kilmer non era famoso per essere un attore col quale era facile rapportarsi, portandosi dietro un'aura da star capricciosa e alquanto indomabile. Davis ha voluto parlare proprio per contrastare quella che oggi si chiama la "narrativa". Leggi anche Val Kilmer, il bel gesto per Robert Downey Jr. negli anni della dipendenza: a cosa ha rinunciato

"Una bella persona", Warwick Davis ricorda il Val Kilmer di Willow

Warwick Davis deve molto al Willow (1988) di Ron Howard, dove Val Kilmer era di fatto coprotagonista: una produzione Lucasfilm all'epoca sfortunata al botteghino, ma via via in grado di assurgere a rango di cult degli anni Ottanta, tanto da aver ricevuto un soft reboot in forma di serie tv su Disney+, tuttavia malamente accolto e al momento rimosso dalla piattaforma (Kilmer non è riuscito a partecipare al progetto, per la sua salute ormai troppo deteriorata). Davis, ospite dell'inaugurazione dell'Epic Universe del parco a tema Universal a Orlando in Florida, ha avuto parole molto affettuose nei riguardi della persona che sostenne non solo lui, ma tutto il cast tecnico e artistico, nel corso di una lavorazione a volte molto faticosa. Kilmer aveva già girato Top Gun ed era reduce da commedie come Top Secret!, mentre Davis - durante le riprese nemmeno maggiorenne - non si era mai mostrato sullo schermo, avendo interpretato essenzialmente solo Ewok per la Lucasfilm. Il debutto da protagonista gli fu reso più semplice da Val:

Mi piace sempre dire al mondo quanto fosse grandioso, perché penso che spesso i media abbiano dato un'impressione sbagliata di lui, come persona. Era un uomo molto caloroso, generoso e affettuoso. [...] Se mi sentivo stanco, esausto, sfinito, se avevo freddo, lui mi diceva: "Forza, teniamo duro!" E diventava tipo il generale dell'armata, ci motivava. Era una bella persona.