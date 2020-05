Will Ferrell e Rachel McAdams nel video di Volcano Man da Eurovision Song Contest!

News Cinema

Will Ferrell e Rachel McAdams interpretano una coppia di cantanti islandesi scelti per partecipare al contest di musica europea nel film Netflix e invece di un trailer ci regalano un imperdibile video.

Sono finalmente uscite le prime immagini video di Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, la commedia con Will Ferrell e Rachel McAdams che arriverà su Netflix (almeno in Inghilterra e America, ma speriamo anche da noi) il 26 giugno. Non si tratta di un trailer ma, in modo molto più appropriato al contesto, di un video musicale esilarante (e accattivante) intitolato "Volcano Man", dove Ferrell appare a un certo punto nei panni di uno spassoso vichingo.





La storia del film vede Ferrell e McAdams nei panni di una coppia di cantanti islandesi (di lì le location), scelti per partecipare come concorrenti all'Eurovision Song Contest, la gara internazionale di musica più kitsch e pacchiana che esista e che si svolge in Europa dal 1956 (l'edizione di quest'anno, purtroppo, è stata annullata per la pandemia in corso). Il film è sia una satira che un omaggio a un evento molto amato. Tra gli altri interpreti ci sono Pierce Brosnan, Demi Lovato, Dan Stevens e Nastasia Demetriou.

Da fan di Will Ferrell non vediamo l'ora!