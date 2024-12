Wicked, tra qualche anno il musical con Ariana Grande potrebbe essere vietato: un regista Premio Oscar ne è sicuro

News Cinema

Wicked, col passare del tempo, potrebbe diventare un film scomodo? È quello che pensa Adam McKay. Il regista ha elogiato l'audace critica contro il potere e le sfumature socio-politiche del film. Al tempo stesso, teme che il musical potrebbe addirittura essere 'vietato'.

Sin dalla sua uscita, Wicked è stato elogiato da pubblico e critica per le sue immagini sbalorditive, le performance avvincenti e la fedeltà al materiale di partenza, ovvero l'omonimo musical del 2003. Il trionfo è confermato dagli incassi da capogiro: 586,3 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 150 milioni di dollari. Tra i punti di forza del lungometraggio, c'è indubbiamente un sottotesto rilevante e connesso a problematiche attuali. È inevitabile tracciare un parallelismo tra ciò che accade nel film e il mondo reale. Tuttavia, il regista Adam McKay teme che, col tempo, questo merito possa tramutarsi in una grana per Wicked.

L'autore Premio Oscar, addirittura, crede che il film di Jon M. Chu potrebbe essere bandito! A suo dire, la storia di Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo) non può non avere risonanza culturale e politica, poiché sfida le norme sociali e celebra l'individualità. Wicked lascerà certamente il segno, ma le scomode e audaci domande che solleva potrebbero finire per schiacciare le immagini lussureggianti e la bella narrazione? Analizziamo cosa intende esattamente McKay.

Perché Wicked potrebbe essere vietato?

Il regista di Don't Look Up ha pubblicato un post su X per esprimere la sua ammirazione per Wicked. Il film ha esplorato coraggiosamente il tema della resistenza al potere in un momento in cui, in America, il clima politico è tutt'altro che disteso. Elphaba, nel corso della storia, si trasforma da emarginata incompresa a tenace rivoluzionaria, ergendosi a simbolo della lotta contro le norme sociali predominanti. Wicked è tratto dal romanzo Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta (1995) di Gregory Maguire. Adam McKay ritiene che l'adattamento cinematografico, rispetto al libro, amplifichi il sottotesto in un modo spiccatamente contemporaneo.

On a pure storytelling level Wicked Part 1 is right up there as one of the most radical big studio Hollywood movies ever made.



I know Part 2 swings back to the center a bit but Part 1 is nakedly about radicalization in the face of careerism, fascism, propaganda. — Adam McKay (@ZombiePanther2) December 23, 2024

Per togliere ogni dubbio sulle proprie opinioni, il regista ha paragonato Wicked a film di Hollywood "radicali" come Il ponte sul fiume Kwai e la saga di Hunger Games, in cui i protagonisti sfidano l'autorità e resistono al conformismo. Il musical con Ariana Grande racconta la ribellione contro le aspettative della società in favore dell'accettazione di sé. Il viaggio di Elphaba e la sua trasformazione nella Malvagia Strega dell'Ovest non sono la mera origin story di un villain. Raccontano al contrario una storia di resistenza, ed è proprio questo che potrebbe mettere nei guai il film.

Wicked, alla luce di queste osservazioni, è rilevante nel panorama odierno per il modo in cui critica la cieca lealtà verso le figure al potere. Al tempo stesso, il film celebra coloro che hanno abbastanza coraggio da sfidare lo status quo. In un'epoca in cui le divisioni politiche e culturali sono profonde, l'insurrezione è davvero la risposta? Non sta a noi stabilirlo. Certo è che, sostiene McKay, aver preso palesemente di mira le istituzioni potrebbe avere delle conseguenze. Difficile pensare che il film venga censurato o 'proibito'. Se così fosse, significherebbe che si sta davvero tornando indietro e non a tempi migliori.