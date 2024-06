Wicked, il trailer italiano in versione LEGO ufficiale!

News Cinema

Wicked con Cynthia Erivo e Ariana Grande sarà al cinema dal 27 novembre, ma nel frattempo la Universal ha pensato con ironia di promuovere il film con una versione "brickizzata", cioè LEGO, del trailer ufficiale. Ve lo mostriamo.

Wicked, in arrivo al cinema il 27 novembre, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical, interpretato sullo schermo da Cynthia Erivo e Ariana Grande, tra gli altri. In occasione di capire come abbia lavorato il regista Jon M. Chu, al di là del trailer originale, possiamo guardare il divertente trailer LEGO "brickified" ("mattoncinizzato"), diffuso ufficialmente dalla Universal stessa. Gli autori si sono dati molto da fare per cercare di riprodurre nella maniera più fedele possibile ogni scena del trailer vero, che vi embeddiamo comunque più in basso.



Wicked: Official LEGO Brickified Trailer - HD

Wicked, dal palcoscenico al cinema, in due parti