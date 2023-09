When Evil Lurks: il trailer di un nuovo terrificante horror a tema demoniaco direttamente dall'Argentina

News Cinema

Presentato con successo al festival di Toronto, arriverà a ottobre nei cinema americani l'horror When Evil Lurks, sul tema della possessione demoniaca. Il trailer.

Halloween si avvicina e si moltiplicano gli horror, molti dei quali (i migliori, spesso) non arrivano neanche nei nostri cinema. Sembra molto interessante ad esempio, ed è stato accolto molto bene al Festival di Toronto e al Fantastic Fest di Austin, When Evil Lurks, che uscirà in America il 6 ottobre in diretta concorrenza con L'esorcista - The Believer, ma che probabilmente recupererà il pubblico degli appassionati qualche settimana dopo sul benemerito canale horror Shudder. Il titolo originale, che significa sempre Quando il Male sta in agguato, è Cuando Acheca la Maldad, perché il film è argentino. E questo è il suggestivo trailer originale.



When Evil Lurks: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

When Evil Lurks: la trama

Diretto da Demiàn Rugna, When Evil Lurks ha come interpreti gli a noi sconosciuti Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater, Virginia Garofalo, Paula Rubinsztein e Luis Dziembrowski. Questa la trama: "Gli abitanti di un piccolo villaggio di campagna scoprono che sta per nascere un demone in mezzo a loro. Cercano disperatamente di fuggire prima della sua nascita, ma potrebbe essere troppo tardi". Nel mezzo, come vedete, ci sono strani comportamenti di animali e scene da far accapponare la pelle che lasciano davvero ben sperare..