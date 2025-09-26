What Happened to Dorothy Bell? Il trailer di un horror found footage da brivido

News Cinema

Per il mese di Halloween, in America esce anche What Happened to Dorothy Bell?, un horror che mischia il found footage alle leggende urbane che sembra davvero interessante. Ecco il trailer.

Quello che sta per iniziare, con buona pace degli amanti dell'estate, è uno dei nostri periodi preferiti dell'anno, anche dal punto di vista cinematografico. Per chi ama l'horror, infatti, ottobre è il mese di Halloween, in cui attraverso le feste, le zucche. i film dell'orrore e i macabri addobbi si esorcizza la paura della morte. Ovviamente, almeno in America, è il periodo in cui escono nuovi e interessanti film di genere, come questo What Happened to Dorothy Bell?, che ruporta al cinema il found footage in modo molto originale. Diretto da Danny Villanueva Jr., uscirà oltreoceano dal 2 ottobre per poi arrivare in streaming il 10 e chissà che non riusciamo a vederlo anche noi in qualche modo. Intanto, ve lo segnaliamo. Prima di raccontarvi la trama, vi facciamo vedere l'inquietante trailer ufficiale di What Happened to Dorothy Bell?

La trama e il cast di What Happened to Dorothy Bell?

Il film segue la storia Ozzie Gray (Asya Meadows), una giovane donna alle prese con problemi di salute mentale. Quando inizia a fare luce sul suo trauma, scopre delle verità disturbanti su un incidente violento avvenuto nella sua infanzia, quando sua nonna, Dorothy Bell, la aggredì in circostanze misteriose. Le sue indagini la riportano ad una libreria stregata nella sua cittadina natale, a lungo legata ad una sinistra leggenda urbana. Lì, Ozzie deve confrontarsi con dei segreti sepolti e con una inquietante presenza soprannaturale. Oltre alla protagonista, nel cast ci sono anche Lisa Wilcox, Michael Hargrove, Sargon Odicho, Arlene Arnone, Yera Constable e J. Anthony Ramos. What Happened to Dorothy Bell? è stato presentato l'anno scorso al Fantastic Fest. Villanueva Jr., oltre che a dirigerlo, è anche produttore e montatore del film.