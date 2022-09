Werewolf by Night: il trailer dello Special Marvel che arriverà su Disney+ per Halloween

News Cinema

Diretto da Michael Giacchino e interpretato da Gael Garcia Bernal, ecco il trailer di Werewolf By Night, lo special horror Marvel realizzato per l'Halloween di Disney+.

La Marvel ha finalmente rivelato, in occasione dell'Expo Disney D23, il trailer di Werewolf by Night, atteso primo Special realizzato per Halloween che andrà in onda il 7 ottobre su Disney+ (in America, attendiamo conferma per la data italiana). A dirigerlo è nientemeno che il compositore premio Oscar Michael Giacchino, al suo debutto nella regia di un lungometraggio, e nel cast col protagonista Gael Garcia Bernal ci sono Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Kirk R. Thatcher, Eugenie Bondurant e Al Hamacher. Il trailer, che ricorda i vecchi classici sui lupi mannari, è in un bellissimo bianco e nero.

Werewolf by Night, la presentazione al D23

Gael Garcìa Bernal, Laura Donnelly e il boss dei Marvel Studios Kevin Feige sono saliti sul palco della convention per presentare il trailer. Ufficialmente il film è classificato come una commedia. Questa la trama ufficiale dello special tv:

Un gruppo segreto di cacciatori di mostri si riunisce al Castello di Bloodstone in seguito alla morte del loro leader e si impegna in una misteriosa e letale competizione alla ricerca di una potente reliquia, che li porterà faccia a faccia con un mostro pericoloso.

Se siete digiuni della materia e vi chiedete perché la Marvel abbia prodotto uno special del genere, tutto risale a un fumetto: il personaggio di Gael Garcia Bernal, Jack Russell, è uno dei due lupi mannari marveliani, apparso per la prima volta in Marvel Spotlight nr. 2 nel febbraio 1972.