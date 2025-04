Weapons: tre brevi inquietanti clip del secondo horror del regista di Barbarian

News Cinema

La New Line ha condiviso su Twitter tre brevi e inquietanti video di Weapons, il nuovo atteso horror di Zaxh Cregger, autore di Barbarian.

In Italia, dove l'horror di qualità non è di casa, al cinema Barbarian, notevole opera prima di Zach Cregger, non è mai arrivato (lo si può vedere a noleggio su Apple Tv o altrove), ma sicuramente agli appassionati questo film non sarà sfuggito. Non sappiamo se avrà maggior fortuna con la sua opera seconda, che porta il titolo un po' vago di Weapons e che la New Line sta pubblicizzando su Twitter/X. Della trama si sa quel poco che vi diremo più sotto, ma vi presentiamo intanto tre clip "teaser" del film, che rappresentano scene riprese a notte fonda da telecamere di video sorveglianza e che, nonostante la loro brevità, danno il senso dell'atmosfera inquietante di Weapons.

Weapons, il nuovo film di Zach Cregger

Weapons è stato descritto come un'epopea horror e arriverà nei cinema american l'8 agosto di quest'anno. Non c'è una trama ufficiale, ma c'è però un sito, maybrookmissing,com, dove appare la seguente descrizione: "Un agghiacciante mistero ha avvolto la cittadina di Maybrook dopo che 17 bambini hanno lasciato volontariamente le loro case mercoledì mattina. Le autorità sono confuse dall'inspiegabile scomparsa che ha colpito al cuore la comunità. Nelle indagini, le telecamere frontali di videosorveglianza mostrano i bambini che escono di casa alle 2.17 di mercoledì senza segnali di costrizione. Da allora, si è saputo pochissimo". Che dire? Sembrerebbe una versione contemporanea del Pifferaio Magico, o si tratterà di un film di fantascienza horror sul genere de Il villaggio dei dannati? Non ne abbiamo idea, ma a questo punto non vediamo davvero l'ora di vedere Weapons (armi, titolo davvero misterioso).