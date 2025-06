Weapons: ecco il nuovo trailer italiano dell'horror di Zach Cregger

News Cinema

L'autore dell'acclamatao Barbarians torna al cinema dal 6 agosto con un nuovo film che vede protagonisti Josh Brolin e Julia Garner. Ecco trama e nuovo trailer italiano ufficiale di Weapons.

È arrivato un nuovo trailer italiano ufficiale di Weapons, il film al cinema dal prossimo 6 agosto distribuito da Warner Bros. Pictures che è l'atteso ritorno sugli schermi di Zach Cregger già regista di uno degli horror più acclamati degli ultimi tempi, Barbarian.

Come oramai saprete, Weapons racconta la storia di diciassette bambini che frequentano la stessa scuola e la stessa classe che scompaiono misteriosamente, la stessa notte alla stessa ora: le 2:17 del mattino. All'indomani di questa misteriosa scomparsa, tutta una comunità deve interrogarsi sull'accaduto: sul perché i bambini siano scomparsi, e su chi o cosa sia responsabile di questa sparizione, con tutti pronti a puntare il dito contro l'insegnante dei bambini. Nei panni di quest'ultima Julia Garner, protagonista assieme a Josh Brolin, mentre a completare il cast ci sono Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, June Diane Raphael e Luke Speakman.

Weapons: il nuovo trailer italiano ufficiale del film

Weapons: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Josh Brolin e Julia Garner - HD



Weapons, a dispetto dell'uscita oramai imminente, è anche ancora circondato da un grande mistero, perché Cregger e la Warner non vogliono assolutamente rivelare prima del tempo le tante sorprese che è lecito aspettarsi da un film che il suo autore ha definito come un horror epico in qualche modo simile al Magnolia di Paul Thomas Anderson, e che i bene informati definiscono come "dannatamente folle".