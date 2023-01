We Have a Ghost - David Harbour spaventa Jennifer Coolidge nel primo trailer del film

News Cinema

We Have a Ghost è un film targato Netflix con protagonista David Harbour nelle insolite vesti di un fantasma. Nel primo trailer del film possiamo vedere Harbour spaventare il personaggio di Jennifer Coolidge, una sensitiva televisiva.

Debutterà su Netflix a febbraio We Have a Ghost, irriverente commedia per tutta la famiglia, diretta dal regista Christopher Landon, già attivo nel campo dell'horror con Paranormal Activity e Freaky. Nel primo trailer del film vedremo David Harbour, interprete del fantasma Ernest spaventare la medium televisiva interpretata da Jennifer Coolidge.

We Have a Ghost - rilasciato il primo tralier dell'horror comedy di Christopher Landon

Il film - adattato da Landon dalla sceneggiatura di un corto "Ernest" di Geoff Manaugh - vede la storia di una famiglia che si trasferisce in una casa infestata da un fantasma, Ernest. Frank, il capofamiglia, invece di scappare, deciderà di coinvolgere la famiglia in una nuova avventura: sfruttare le abilità del loro spettrale inquilino per diventare famosi su Youtube. Nel frattempo, Ernest si coalizzerà con il figlio di Frank e con una vicina di casa per scoprire di più sulla sua vita e su come è morto.

Nel cast, oltre a David Harbour ci sono Anthony Mackie, Tig Notaro, Jahi Winston, Isabella Russo e Jennifer Coolidge. Proprio su di lei, il regista ha dichiarato:

"Non mi sono mai divertito tanto a lavorare con qualcuno. Veniva sul set sempre impaziente ed entusiasta e pronta a recitare ed è una tale delizia. Sono stato fortunato ad averla nel cast e ancora di più visto il suo successo. Sono gay e l'ho adorata per tanto tempo ed è bello vedere che finalmente sta ricevendo l'attenzione e il riconoscimento che merita."

Nel primo trailer del film, possiamo vedere l'arrivo della famiglia nella nuova casa e i primi segnali che fanno capire al figlio di Frank che c'è un fantasma in casa. Quando i due si incontrano per la prima volta, Frank realizza anche che Ernest è visibile se registrato e decide di sfruttarlo per diventare famoso sul web. Per provare che non la loro non è una montatura, contatteranno una medium della tv (Jennifer Coolidge), per farle conoscere Ernest, ma i risultati non saranno quelli previsti...

We Have a Ghost debutterà su Netflix il 24 gennaio e qui di seguito potete vedere il primo trailer del film.