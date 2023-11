We Have a Dream, il nuovo film di Pascal Plisson al cinema dal 3 dicembre

News Cinema

Il 3 dicembre, in occasione della "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità", Academy Two in collaborazione con Circuito Cinema Scuole, porta in sala We Have a Dream, il nuovo film evento di Pascal Plisson.

Il regista del pluripremiato Vado a scuola continua a rivolgersi ai giovani spettatori con un film sull’importanza dell’inclusione a scuola e nella vita quotidiana.



In We Have a Dream Pascal Plisson ha incontrato bambini e bambine in diverse parti del mondo che, superando i limiti della disabilità, non rinunciano ai propri sogni per il futuro.

Le storie di Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala e Khendo, i giovanissimi protagonisti di We Have a Dream, dimostrano che la solidarietà, il coraggio e la fiducia nel futuro aiutano a oltrepassare le difficoltà e che il destino a volte si rivela pieno di sorprese.



Dice il regista: "Ho voluto catturare l’energia che permette ai bambini con disabilità di superare le loro difficoltà e riuscire a costruirsi una vita. La disabilità è un argomento complicato, ci sono mille modi per parlarne. Cosa dire? Cosa mostrare? Sicuramente non ho voluto fare un film strappalacrime, al contrario ho voluto fare un film che desse speranza”.