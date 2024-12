Watchful Eyes: fine riprese e teaser poster per il nuovo horror italiano

News Cinema

Sono concluse le riprese di un nuovo horror italiano, Watchful Eyes. Il cast e il teaser poster del film.

Si sono concluse la scorsa estate le riprese di un nuovo horror italiano, prima produzione della Lightless Productions. Si intitola Watchful Eyes e uscirà nelle sale italiane nel 2025. Le riprese sono state realizzate durante la stagione estiva 2024 con l’ultimo ciak a fine Agosto. Attualmente il film diretto da Gianluca Lasaracina è in post-produzione, ma la casa di produzione italiana presenta ufficialmente il primo teaser poster che suggerisce l’anima horror della storia, ambientata in un istituto universitario messo in quarantena.

Watchful Eyes: la trama e il cast

"Si tratta di un horror con fonti di ispirazione oltreoceano. Tra i produttori associati infatti abbiamo Amorette Jones, che ha seguito e prodotto nel 1999 The Blair Watch Project, fatto con 60 mila dollari di cui 3/4 furono spesi in comunicazione” ha dichiarato il regista. Questa la trama ufficiale: "Sebastian, un uomo segnato da un tragico passato e alla deriva dopo la perdita della figlia e del lavoro, accetta un incarico come custode in un campus universitario per una settimana. Ma quello che sembra un lavoro tranquillo si trasforma rapidamente in un incubo. Il suo compito è sorvegliare cinque studenti — Oliver, Jayden, Rebecca, Emma e Sofia — tutti sospettati di essere coinvolti nella misteriosa morte della professoressa Vicario, avvenuta solo una settimana prima. Mentre cerca di mantenere l’ordine tra i ragazzi, Sebastian scopre che l’accaduto potrebbe essere legata a un’antica leggenda di fantasmi che infesta il campus da anni". Nel cast: Lorenzo Gioielli che interpreta il protagonista Sebastian; Sonia Battisti nei panni di Giada, la figlia di Sebastian e volto del teaser poster del film; il celebre doppiatore Christian Iansante, voce di Bradley Cooper ed Ewan McGregor; Mariacarla Casillo, attrice napoletana; Luna Miriam che ha recentemente fatto Un professore con Alessandro Gassman; Georgia Lorusso che appare nel corto L'anima della festa e il film in uscita di Daniele Vicari; Gianluca Spagnoli di Un Posto al sole; Francesco Castaldi; Marta Porfiri, Filippo Tancredi,anche autore di Watchful Eyes. Nella troupe tecnica hanno lavorato Alessandro Molaioli, Guido Gargiullo direttore di produzione e Martina Latorre ai costumi, reduci dai set de Il Mostro e Adagio di Stefano Sollima. Filippo Silli ha riaperto il ruolo di Direttore della Fotografia e operatore, mentre la sceneggiatura è opera di Gianluca Lasaracina, Riccardo Silli e Filippo Tancredi.