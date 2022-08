Watcher: il trailer italiano dell'angosciante thriller con Maika Monroe al cinema dal 7 settembre

News Cinema

Presentato con successo al Sundance, con Lucky Red e Universal Pictures arriva nei cinema italiani il 7 settembre l'inquietante Watcher, un thriller con Maika Monroe. Il trailer italiano.

Vi avevamo già parlato di Watcher in occasione della sua presentazione al pubblico americano, dopo l'anteprima mondiale al Sundance Film Festival, dove era stato accolto in modo straordinario. Adesso siamo lieti di comunicarvi che questo thriller di Chloe Okuno con Maika Monroe arriverà nei cinema italiani il 7 settembre, grazie a Lucky Red e Universal Pictures International Italy, che hanno diffuso con l'occasione il trailer italiano.

Watcher: la trama e il cast dell'acclamato e angosciante thriller

Watcher è un thriller/horror psicologico d’autore e al femminile, capace di giocare con gli stilemi del genere mentre sviluppa con attenzione tematiche sociali d’attualità (gaslighting, stalking, alienazione per citarne alcuni). A firmare la sceneggiatura (con Zack Ford) e la regia è la talentuosa Chloe Okuno, che debutta al cinema dopo una serie di cortometraggi e dopo essersi fatta apprezzare per aver diretto “Storm Drain”, considerato tra i migliori segmenti dell’antologia horror V/H/S/94. Protagonista assoluta Maika Monroe, che torna al genere che l’ha resa celebre con l’iconico e acclamato It Follows di David Robert Mitchell. La sua performance in Watcher è stata molto applaudita dal pubblico del Sundance e salutata con recensioni entusiastiche.

Nel film l'attrice è Julia, una giovane donna che si trasferisce a Bucarest per seguire il marito nel suo nuovo lavoro. Mentre cerca di integrarsi nella nuova realtà, la città viene sconvolta dagli omicidi di un serial killer. Isolata e senza riuscire a comunicare, Julia si lascia suggestionare dagli avvenimenti fino ad accorgersi di essere costantemente osservata da un uomo dal palazzo di fronte. Tra realtà e paranoia, Julia sprofonda in un vero e proprio incubo ad occhi aperti a cui nessuno sembra credere. Nemmeno il marito.