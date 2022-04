Watcher: il trailer dell'angosciante thriller con Maika Monroe

News Cinema

L'attrice protagonista di It Follows interpreta qui il ruolo di una giovane donna che si sente progressivamente perseguitata da una sorta di misterioso stalker che la osserva di continuo. Presentato al Sundance e al SXSW, Watcher debutterà a giugno nelle sale americane.

Secondo molti tra quanti hanno già avuto modo di vederlo negli USA, dove è stato presentato sia al Sundance che al South by SouthWest, Watcher, il thriller di cui vi presentiamo di seguito il trailer originale, aggiorna alle istanze femministe contemporanee un genere di film fondato sulla paranoia e sull'angoscia tipico del cinema a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio del Settanta, nei quali protagoniste femminili si trovavano prigioniere di situazioni sempre più rischiose: dalla Mia Farrow di Rosemary's Baby alla Jane Fonda di Una squillo per l'ispettore Klute. Senza dimenticare tocchi importanti del voyeurismo dell'Hitchcock di Una finestra sul cortile e delle successive rivisitazioni più sordide di Brian De Palma, ad esempio, in Omicidio a luci rosse.

In Watcher, opera prima della regista Chloe Okuno, già autrice del segmento intitolato “Storm Drain” dell'antologico V/H/S/94, nonché sceneggiatrice di questo suo primo lungo assieme a Zack Ford, la protagonista è Maika Monroe, la stessa del bellissimo It Follows.

Qui interpreta Julie, una giovane donna che si è appena trasferita a Bucarest col marito, originario della Romania, e che, spesso sola in un nuovo appartamento con grandi finestre, inizia a sentirsi osservata da una misteriosa figura nel palazzo di fronte, e poi come seguita costantemente da qualcuno anche quando è in strada, o al cinema. Il tutto mentre un serial killer noto come "The Spider" sta uccidendo giovani donne in tutta la città.

Watcher debutterà negli USA il 3 giugno al cinema, e il 21 dello stesso mese in VOD. Ecco il trailer del film.