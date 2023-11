Warner Bros Discovery e i grandi titoli in arrivo, da Wonka a Dune 2: presentate le novità

News Cinema

Warner Bros. Discovery ha presentato le sue novità dei prossimi mesi in occasione delle Giornate professionali di Cinema di Sorrento. Un ritorno all'insegna dei grandi autori e del cinema spettacolare per un pubblico ampio. Scopriamolo nel dettaglio.

Il rosa di Barbie ancora tinge idealmente il ricordo di un anno solare da prima della classe al botteghino, per Warner Bros Discovery, ed ecco che si parla già delle novità in arrivo dalle feste natalizie fino all'estate 2024. Storicamente la major degli autori, ha presentato alle Giornate professionali di cinema di Sorrento un listino di titoli capaci di dialogare con un ampio pubblico popolare.

Wonka e Aquaman e il regno perduto già nelle prossime settimane, sotto l'albero, ma poi l'atteso Dune parte due di Denis Villeneuve e molto altro. Abbiamo parlato in questa video intervista della situazione del mercato e dei titoli Warner Bros Discovery in arrivo con Andrea Vidoni, Vice President Group Marketing Italy e Iberia, e Andrea Roselli, Director of Theatrical Distribution Italy.