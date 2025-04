War Machine, Dennis Quaid elogia Alan Ritchson nel nuovo film di fantascienza di Netflix

News Cinema

Dennis Quaid dividerà la scena con Alan Ritchson in War Machine, nuovo progetto in fase di realizzazione in casa Netflix descritto come un film fantascientifico che riporterà la star di Reacher in azione. E, a detta di Quaid, la sua co-star è fenomenale.

War Machine, Dennis Quaid elogia Alan Ritchson: “Sarà pazzesco”

Alan Ritchson sta vivendo il suo momento di gloria e il merito è soprattutto del successo di Reacher, Serie TV distribuita in streaming su Prime Video estrapolata dall’omonima saga letteraria che ha trasformato il suo personaggio in un eroe d’azione moderno. Impegnato anche nella realizzazione di una quarta stagione, Alan Ritchson si è concesso un altro esperimento sul set, coinvolto nel cast di War Machine che ha già definito un film diverso da tutti quelli realizzati finora in casa Netflix. Dennis Quaid, che recita a sua volta nel film, ha descritto l’operato di Alan Ritchson e raccontato dei bei momenti trascorsi sul set girando il film in Australia. Ai microfoni di MovieWeb, ha precisato:

Mi sono divertito un mondo laggiù in Australia per un paio di settimane. È stato fantastico, perché ho potuto interpretare il generale e non mi sono mai sporcato l'uniforme. Meraviglioso. Alan era immerso fino al petto nel fango. È davvero bravo in questo e sarà pazzesco da vedere.

La trama di War Machine è un film d’azione che ruota attorno ad un gruppo di reclute in un campo di addestramento di forze speciali costretti a contrastare una minaccia mortale proveniente da un altro mondo. Anche Alan Ritchson, poche settimane fa, aveva elogiato il progetto a Wired: “War Machine per Netflix [arriverà presto]. Penso, e l'avete sentito qui per primi, che sarà probabilmente il massimo... no, non è probabile. Sarà il film più grande che Netflix abbia mai avuto. Questo film sarà mostruoso. È la cosa più bella che abbiano mai fatto, garantito”.