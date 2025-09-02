TGCom24
Home | Cinema | News | Wake Up Dead Man - Knives Out, Netflix svela la data d'uscita al cinema e in piattaforma
Schede di riferimento
Wake Up Dead Man - Knives Out 3
Anno: 2025
3,7
Wake Up Dead Man - Knives Out 3
News Cinema

Wake Up Dead Man - Knives Out, Netflix svela la data d'uscita al cinema e in piattaforma

Maria Castaldo
5

Con il poster ufficiale di Wake Up Dead Man - Knives Out, terzo capitolo della saga mistery di Rian Johnson con Daniel Craig, Netflix ha svelato le date di uscita del film al cinema e in streaming.

Wake Up Dead Man - Knives Out, Netflix svela la data d'uscita al cinema e in piattaforma

Netflix ha svelato il poster ufficiale di Wake Up Dead Man - Knives Out, terzo capitolo della saga mistery ideata da Rian Johnson e con protagonista Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc. A sorpresa, con il poster il colosso dello streaming ha annunciato anche che il film avrà una doppia data d'uscita, non solo in piattaforma, ma anche in sala.

Wake Up Dead Man - Knives Out, Netflix svela che il film arriverà anche il cinema

Diretto, scritto e co-prodotto da Rian Johnson, Wake Up Dead Man - Knives Out riporta sul piccolo (e grande) schermo le avventure mistery del detective Benoit Blanc, questa volta alle prese con un intrigo gotico che lo porterà ad affrontare il suo caso più pericolo e oscuro. Il poster ufficiale del film conferma che la pellicola arriverà in sala il 26 novembre e debutterà sulla piattaforma dal 12 dicembre.

Al centro della trama del terzo film c'è il giovane prete Jud Duplenticy , che viene inviato ad assistere il carismatico monsignor Jefferson Wicks, ma nel gregge di anime di quest'ultimo si nascondono individui alquanto singolari, dalla devota parrocchiana Martha Delacroix, al circospetto giardiniere Samson Holt, passando per l'avvocata Vera Draven, l'aspirante politico Cy Draven, il dottor Nat Sharp, la talentuosa violoncellista Simone Vivane e l'autore di best-seller Lee Ross. Quando un omicidio sconvolge la comunità, alla ispettrice capo della polizia locale Geraldine Scott non resta che chiamare l'unico che può dipanare il mistero: Benoit Blanc.

Come per i precedenti due film, anche Wake Up Dead Man - Knives Out si avvale di un cast di grandi nomi: oltre a Daniel Craig, infatti, sono presenti Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

L'uscita in sala sarà limitata a due settimane prima del lancio in piattaforma, anche se Johnson aveva rivelato a Business Insider di aver cercato di strappare un nuovo accordo a Ted Sarandos, CEO di Netflix, che permettesse un'uscita più ampia possibile. Anche Daniel Craig si era espresso a favore di una distribuzione più massiccia in sala e più duratura. Il primo capitolo, Cena con delitto era stato distribuito da Lionsgate con un tipico lancio nelle sale, mentre già Glass Onion - acquisito e distribuito da Netflix - aveva deciso per una distribuzione in sala di una sola settimana, prima del debutto in piattaforma.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Wake Up Dead Man - Knives Out 3
Anno: 2025
3,7
Wake Up Dead Man - Knives Out 3
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
I Goonies 2, lo sceneggiatore Potsy Ponciroli ha un nuovo aggiornamento: "La sceneggiatura è pronta al 95%"
news Cinema I Goonies 2, lo sceneggiatore Potsy Ponciroli ha un nuovo aggiornamento: "La sceneggiatura è pronta al 95%"
La sposa cadavere di Tim Burton, 20 anni celebrati dalla riedizione in 4K, ecco il trailer
news Cinema La sposa cadavere di Tim Burton, 20 anni celebrati dalla riedizione in 4K, ecco il trailer
L’Étranger: la recensione dell'adattamento di Camus diretto da François Ozon in concorso a Venezia
recensione Cinema L’Étranger: la recensione dell'adattamento di Camus diretto da François Ozon in concorso a Venezia
Titanic, Ethan Hawke ricorda l'audizione per il ruolo di Jack: "Non avrei gestito il successo come Leonardo DiCaprio"
news Cinema Titanic, Ethan Hawke ricorda l'audizione per il ruolo di Jack: "Non avrei gestito il successo come Leonardo DiCaprio"
The Dreadful, è stata Sophie Turner a proporre Kit Harington per il film: "Ma è stato strano"
news Cinema The Dreadful, è stata Sophie Turner a proporre Kit Harington per il film: "Ma è stato strano"
Thunderbolts*, come Marvel ha tenuto segreto il momento finale del film secondo il regista
news Cinema Thunderbolts*, come Marvel ha tenuto segreto il momento finale del film secondo il regista
Scarlet, il film di animazione di Mamoru Hosoda, a Venezia fuori concorso: "Le barriere dell'animazione sono cadute"
news Cinema Scarlet, il film di animazione di Mamoru Hosoda, a Venezia fuori concorso: "Le barriere dell'animazione sono cadute"
James Bond, ecco il film preferito di David Corenswet e una teoria a riguardo
news Cinema James Bond, ecco il film preferito di David Corenswet e una teoria a riguardo
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
La notte dell'agguato
La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler
Finale a Sorpresa - Official Competition
Hugo Cabret
Bentornato Presidente!
La Ragazza della Palude
Prigione 77
Source Code
Space Cowboys
Mr. Smith va a Washington
Ritorno a Cold Mountain
Solo cose belle
Film stasera in TV