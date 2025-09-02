Wake Up Dead Man - Knives Out, Netflix svela la data d'uscita al cinema e in piattaforma

News Cinema

Netflix ha svelato il poster ufficiale di Wake Up Dead Man - Knives Out, terzo capitolo della saga mistery ideata da Rian Johnson e con protagonista Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc. A sorpresa, con il poster il colosso dello streaming ha annunciato anche che il film avrà una doppia data d'uscita, non solo in piattaforma, ma anche in sala.

Wake Up Dead Man - Knives Out, Netflix svela che il film arriverà anche il cinema

Diretto, scritto e co-prodotto da Rian Johnson, Wake Up Dead Man - Knives Out riporta sul piccolo (e grande) schermo le avventure mistery del detective Benoit Blanc, questa volta alle prese con un intrigo gotico che lo porterà ad affrontare il suo caso più pericolo e oscuro. Il poster ufficiale del film conferma che la pellicola arriverà in sala il 26 novembre e debutterà sulla piattaforma dal 12 dicembre.

Al centro della trama del terzo film c'è il giovane prete Jud Duplenticy , che viene inviato ad assistere il carismatico monsignor Jefferson Wicks, ma nel gregge di anime di quest'ultimo si nascondono individui alquanto singolari, dalla devota parrocchiana Martha Delacroix, al circospetto giardiniere Samson Holt, passando per l'avvocata Vera Draven, l'aspirante politico Cy Draven, il dottor Nat Sharp, la talentuosa violoncellista Simone Vivane e l'autore di best-seller Lee Ross. Quando un omicidio sconvolge la comunità, alla ispettrice capo della polizia locale Geraldine Scott non resta che chiamare l'unico che può dipanare il mistero: Benoit Blanc.

Come per i precedenti due film, anche Wake Up Dead Man - Knives Out si avvale di un cast di grandi nomi: oltre a Daniel Craig, infatti, sono presenti Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

Non tutti i segreti restano sepolti. Wake Up Dead Man - Knives Out uscirà nei cinema il 26 novembre, e su Netflix il 12 dicembre! pic.twitter.com/sJtrwoD96c — Netflix Italia (@NetflixIT) September 2, 2025

L'uscita in sala sarà limitata a due settimane prima del lancio in piattaforma, anche se Johnson aveva rivelato a Business Insider di aver cercato di strappare un nuovo accordo a Ted Sarandos, CEO di Netflix, che permettesse un'uscita più ampia possibile. Anche Daniel Craig si era espresso a favore di una distribuzione più massiccia in sala e più duratura. Il primo capitolo, Cena con delitto era stato distribuito da Lionsgate con un tipico lancio nelle sale, mentre già Glass Onion - acquisito e distribuito da Netflix - aveva deciso per una distribuzione in sala di una sola settimana, prima del debutto in piattaforma.