Wake Up Dead Man - Knives Out: il teaser trailer del nuovo film con il Benoit Blanc di Daniel Craig

Terzo capitolo della serie whodunit scritta e diretta da Rian Johnson e targata Netflix. Lo vedremo al cinema dal 26 novembre e sulla piattaforma dal 12 dicembre. Ecco teaser trailer e trama di Wake Up Dead Man - Knives Out.

Wake Up Dead Man - Knives Out: il teaser trailer del nuovo film con il Benoit Blanc di Daniel Craig

Sta per tornare Benoit Blanc, l'Hercule Poirot del terzo millennio, l'affettato e acutissimo investigatore privato interpretato da Daniel Craig nella fortunatissima serie di whodunit battezzata Knives Out, scritta e diretta da Rian Johnson e prodotta da Netflix. Dopo il primo Cena con delitto e il successivo Glass Onion, la serie di Knives Out sta per tornare con un terzo film che si intitola Wake Up Dead Man - Knives Out, del cui cast, oltre a Craig, fanno parte anche Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church. Questa la trama ufficiale:

Benoit Blanc (Daniel Craig) torna per affrontare il suo caso più pericoloso nel terzo e più oscuro capitolo dell’opera di Rian Johnson. Quando il giovane prete Jud Duplenticy (Josh O’Connor) viene inviato ad affiancare il carismatico e focoso Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), è chiaro che qualcosa non va tra i banchi della chiesa. Il modesto ma devoto gregge di Wicks comprende la pia signora della chiesa Martha Delacroix (Glenn Close), il riservato custode Samson Holt (Thomas Haden Church), l’avvocatessa sempre sotto pressione Vera Draven (Kerry Washington), l’aspirante politico Cy Draven (Daryl McCormack), il medico del paese Nat Sharp (Jeremy Renner), il celebre autore Lee Ross (Andrew Scott) e la violoncellista Simone Vivane (Cailee Spaeny). Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la cittadina, l’assenza di un chiaro sospettato spinge la capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) a unire le forze con il rinomato detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica.

Wake Up Dead Man - Knives Out arriverà in cinema selezionati il 26 novembre e su Netflix il 12 dicembre. Questo che vedete qui di seguito è il suo primo teaser trailer italiano ufficiale:


