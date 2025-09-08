News Cinema

Wake Up Dead Man - Knives Out: il teaser trailer del nuovo film con il Benoit Blanc di Daniel Craig

Terzo capitolo della serie whodunit scritta e diretta da Rian Johnson e targata Netflix. Lo vedremo al cinema dal 26 novembre e sulla piattaforma dal 12 dicembre. Ecco teaser trailer e trama di Wake Up Dead Man - Knives Out.