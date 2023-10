Volevo un figlio maschio: video intervista a Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua

News Cinema

Una commedia con venature fantastiche per Neri Parenti, Volevo un figlio maschio arriva a in sala con protagonisti Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua. Sono loro a raccontarci il film insieme al regista in questa video intervista.

Cosa succederebbe se... la vita quotidiana cambiasse in maniera sconvolgente? Gli americani lo chiamano what if, un vero sottogenere che dialoga bene con la commedia. Un elemento fantastico che ha affrontato per la prima volta Neri Parenti, uno dei decani del cinema comico italiano, che in Volevo un figlio maschio racconta di una coppia con tre figlie femmine, e (forse) un'altra in arrivo. Enrico Brignano è il padre, che sognerebbe un maschio per giocarci a pallone o condividere qualcosa in più rispetto alle figlie, impegnate a suonare Brahms o ad angosciarlo uscendo con ragazzi misteriosi.

In sala per Medusa, Volevo un figlio maschio è scritto da Gianluca Bomprezzi, Manuela D'Angelo, Pier Paolo Piciarelli oltre allo stesso regista Neri Parenti. A lui il compito di raccontarci il film, con la giusta ironia, insieme ai due protagonisti, Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua.