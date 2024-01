Volare: ecco il trailer del debutto registico di Margherita Buy

News Cinema

Parte da una paura personale e condivisa da molti, quella di volare, il debutto registico di Margherita Buy, Volare, appunto, che arriverà al cinema con Fandango il 22 febbraio. Ecco il trailer.

Abbiamo visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma Volare, il debutto registico di Margherita Buy, che si dirige in una commedia corale in cui, partendo da sé e dalla propria fobia del volo, si fa conoscere meglio al pubblico, come desiderava, inserendo accanto ad elementi di finzione molti riferimenti personali. E non è un caso che a interpretare la figlia della protagonista, ribattezzata AnnaBi, sia la vera figlia dell'attrice, Giulia Michelini. Volare arriverà al cinema il 22 febbraio con Fandango, che ha diffuso il trailer del film.

Volare: l'argomento e la trama del film

Chi a differenza della protagonista di Volare ama librarsi nei cieli, non vede l'ora di prendere il prossimo aereo, e si affida in totale fiducia alle abilità del comandante, alle statistiche degli incidenti e alla tenuta di questi giganteschi volatili di acciaio, senza chiedersi come facciano a stare per aria, sappia che non per tutti è così. Di aerofobia soffriva anche Meg Ryan nel film French Kiss (e l'attrice ha confessato di aver paura di volare anche nella realtà) e ne soffrono moltissime persone, tanto che esistono realmente, come vediamo nel film di Margherita Buy, dei corsi intensivi per chi ha necessità di farlo o vuole superare questo handicap. Questa la trama di Volare (e sì, sentiremo anche la splendida canzone di Domenico Modugno):

Annabì è un'attrice di successo che soffre di aerofobia, ovvero la paura di volare. A causa di questa sua insuperabile e irrazionale paura, è stata costretta a rinunciare ad una carriera internazionale, che le aveva offerto il ruolo principale nel film di un regista sudcoreano, venendo rimpiazzata dalla rivale Elena Sofia Ricci. In fuga dalla sua esasperata agente (Anna Bonaiuto), sul set di (im)probabili fiction e rimproverata dal padre (Massimo De Francovich), Anna si risolve a una decisione estrema quando sua figlia le dice che andrà a studiare in California. Per poterla accompagnare, si iscrive a un corso rapido per superare la paura del volo, ed entra in contatto con un gruppo di persone "comuni" con cui condivide un'esperienza che la cambierà.