Vittorio Gassman. Il centenario: a Roma la Grande Mostra a 100 anni dalla nascita dell'artista

News Cinema

Si inaugura il 9 aprile all'Auditorium Parco della Musica di Roma una splendida mostra dedicata a Vittorio Gassman per il centenario della sua nascita. Un'esposizione che resterà a Roma fino al 29 giugno per trasferirsi a Genova e diventare itinerante.

Se fossero ancora con noi, molti dei grandi nomi del nostro cinema, teatro e letteratura, avrebbero spento 100 candeline. Ed è giusto e doveroso ricordarli e farli conoscere a chi non ha avuto la fortuna di essere loro contemporaneo, riportarli alla memoria di una generazione costretta in qualche caso ad accontentarsi, e che non conosce attori, registi e artisti che hanno enormemente arricchito la vita culturale del nostro Paese. Dopo Alberto Sordi, tocca adesso al Mattatore, il grande Vittorio Gassman, essere oggetto di una Mostra davvero bellissima e viva, che ne trasmette a pieno i molti volti e l'energia, all'interno dello spazio Garage dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, che ha messo a disposizione 1000 metri quadri di superficie per raccontare una personalità incontenibile come la sua. La mostra per Il centenario apre al pubblico il 9 aprile e sarà visitabile fino al 29 giugno, per poi riaprire i battenti il 6 luglio a Genova, città natale dell'artista, e diventare infine itinerante. Noi la abbiamo visitata in anteprima, dopo la conferenza stampa di presentazione.

Vittorio Gassman pubblico e privato: la Mostra

Quanto sia amato Vittorio Gassman lo testimoniano le sinergie messe in atto per rendergli un omaggio pubblico che, come ha sottotitolato il figlio Alessandro e come è stato fortemente voluto, non fosse “funereo” ma esprimesse a pieno l'energia e la vitalità dell'artista e dell'uomo colto in tutte le sue declinazioni artistiche e personali. In un percorso visivamente ricchissimo e affascinante vediamo Gassman passare dal teatro al cinema, dalla scrittura alla regia e alla televisione, dai testi impegnati ai capolavori tragicomici della commedia all'italiana. Seguiamo il percorso di questo colto intellettuale che è al tempo stesso lo sportivo campione in varie discipline, incontriamo il grande amatore, il padre affettuoso, il fondatore del Teatro Popolare e della Bottega Teatrale di Firenze, generoso e sempre impegnato a rendere la cultura accessibile a tutti. Ci si perde volentieri a girare per le sale della Mostra, che per una volta rinuncia a locandine e poster per dare spazio alle bellissime foto di scena scattate dalla moglie Diletta D'Andrea, ai documenti inediti, dal certificato di battesimo alla pagella, dalle numerose lettere autografe ai tantissimi premi ricevuti, agli oggetti di scena, maquette e altro, come il cavallo di legno realizzato da Mario Ceroli per il Riccardo III di Luca Ronconi, che la signora D'Andrea Gassman tiene in casa ed ha prestato all'esibizione, per proseguire coi costumi degli spettacoli teatrali e dei film più famosi, i video delle Teche Rai e il documentario che gli ha dedicato Fabrizio Corallo. È possibile ascoltare Vittorio Gassman mentre recita Dante, ma anche la lista della spesa, vederlo con l'amico Paolo Villaggio prendere in giro Alberto Lupo in tv e in molti altri momenti della sua vita, pubblica e privata. E poi c'è il pezzo clou: la splendida Lancia Aurelia B24S che guidava ne Il sorpasso di Dino Risi, oggi di proprietà privata, vero e proprio oggetto d'arte e iconico simbolo di un'epoca irripetibile ma più moderna di quanto possa oggi sembrare.

Vittorio Gassman. Il centenario: i curatori della mostra

Questa grande mostra, che resterà aperta a Roma fino al 29 giugno per trasferirsi a Palazzo Ducale a Genova il 6 luglio e diventare infine itinerante, è a cura di Alessandro Nicosia, Diletta D'Andrea Gassman, Alessandro Gassmann e prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare e promossa dagli eredi Gassman e dalla Fondazione Musica per Roma. Dopo gli interventi del curatore, delle figure istituzionali (Comune di Roma) e dei responsabili delle varie organizzazioni (Istituto Luce, CSC, Auditorium Parco della musica, Palazzo Ducale di Genova), intervenuti alla presentazione ufficiale, hanno commosso tutti, incluso Alessandro Gassman, le parole della signora Diletta D'Andrea, che è stata sposata per 30 anni con Vittorio, e che vi riportiamo fedelmente:

Non so parlare in pubblico, ho paura di voi, quindi mi dovete perdonare. È stato già detto tutto, io posso solo dire che ringrazio Alessandro Nicosia e Federica per il lavoro straordinario che abbiamo fatto insieme e in cui lei ha dimostrato un impegno e una professionalità rare, Alessandro, per tutto quello che ha fatto e poi vorrei ringraziare mio marito per la meravigliosa vita che mi ha dato, la possibilità di vivere insieme a lui. Quando se n'è andato io vi devo dire che non se n'è andato mai, è ancora qui con me, io lo sento, ci parlo. E so che presto questa nostra energia che si trasforma ma non se ne va per sempre, si unirà di nuovo. Lo devo ringraziare perché ho avuto la possibilità di avere una vita straordinaria con lui, nel bene e nel male, con le liti e tutto, è stata una cosa meravigliosa, unica. Non a tutti è concesso questo. Io l'ho avuto. Grazie Vittorio, grazie, grazie, grazie, a presto.

Alessandro Gassman, dopo aver ringraziato tutti, e la moglie del padre per tutto quello che ha fatto per lui, ricacciando indietro le lacrime si dichiara

Felice che la mostra sia come immagino mio padre avrebbe voluto, non funerea ma viva, piena di quell'energia di cui parlava Diletta. Era davvero un uomo con un’energia fuori dal comune e questa è una mostra completa e ramificata che tocca tutte le note che mio padre ha toccato nella sua straordinaria carriera. È anche una mostra molto importante per far scoprire Vittorio Gassman alle giovanissime generazioni. Andando in giro mi capita di incontrare delle persone, che mi vedono in tv o nei film, che hanno una vaga idea di chi fosse mio padre e quegli attori e questo mi preoccupa un po'. Perché quella generazione che è sopravvissuta alla seconda guerra mondiale e ha vissuto sulla sua pelle l'orrore di un paese distrutto dalla guerra, ha avuto poi quella capacità straordinaria, nata da un gruppo di talenti numerosi e contemporanei, di rilanciare il Paese attraverso il cinema, il teatro, la letteratura. In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo da due anni con il Covid, con una guerra mostruosa vicino a noi, credo che possa essere interessante capire come hanno fatto e come ce l'hanno fatta in maniera così straordinaria, per poter vedere, ci auguriamo il prima possibile, una ripartenza anche oggi in questo paese così in difficoltà.

Vittorio Gassman. Il centenario: modalità di visita e catalogo

La mostra Vittorio Gassman. Il centenario, che vi invitiamo caldamente a visitare, sarà aperta dal martedì alla domenica coi seguenti orari: martedì, mercoledì e giovedì dalle 12 alle 19, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 20. Per informazioni e prenotazioni www.mostravittoriogassman.it. Nello shop della mostra è possibile acquistare molti oggetti con l'effigie del Mattatore, ma soprattutto il bellissimo catalogo edito da Skira, con molti saggi di persone vicine a Gassman, dalla figlia Paola Gassman al “figlio acquisito” Emanuele Salce, a critici come Fabrizio Corallo, Alberto Anile e Gloria Satta a scrittori come Erri De Luca, Maurizio De Giovanni e Sandro Veronesi.