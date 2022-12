Vision2030: Valentina Lodovini in giuria alla 1ª edizione del premio che si svolge a Noto dal 9 all'11 dicembre

News Cinema

Pochi giorni al debutto della manifestazione siciliana Vision2030 dedicata alla tutela dell'ambiente.

Dal 9 all’11 dicembre presso il Teatro Tina Di Lorenzo di Noto si terrà la prima edizione di Vision2030 condotto da Ilena Petracalvina. Un premio che nasce con l’intento di diventare il punto di riferimento nazionale per il dibattito e la promozione di opere cinematografiche, audiovisive e artistiche inerenti ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Molte saranno le personalità nazionali e internazionali che interverranno con attività e dibattiti e che parteciperanno come giuria della kermesse che si aprirà con la proiezione di “La moglie più bella” in occasione dei 100 anni dalla nascita di Damiano Damiani (1969), film liberamente ispirato alla storia di Franca Viola, prima donna siciliana che si è ribellata al matrimonio riparatore.

Dal 5 al 7 dicembre si terranno i Talk online in diretta facebook sul canale Vision2030. Tra gli ospiti: Celeste Costantino, coordinatrice osservatorio per la parità di genere del MIC, Simonetta Gola Strada portavoce di Emergency, il Presidente del WFP il Prof. Vincenzo Sanasi. d'Arpe, Cristina Priarone Presidente IFC (film commission italiane) e il Sindaco di Noto Corrado Figura.

Promossa dal Ministero della Cultura, Comune di Noto Patrimonio Dell'Umanità con il supporto di BBC Pachino e Unioncamere, con il Patrocinio di Asvis, con la partecipazione di WFP Italia e in collaborazione con Dire Fare Cambiare, Tadàn Produzioni e Siamo in diretta. La direzione artistica è curata da Giulia Morello che dichiara: "Vision 2030 non è "solo" un premio ambientale cinematografico ma un'iniziativa capace di dimostrare quanto la cultura sia uno straordinario strumento di attuazione dell'Agenda 2030 in grado di mettere insieme voci diverse e imprescindibili: nuove generazioni, cittadinanza, mondo dell'arte e della cultura, istituzioni e terzo settore. Una nuova cultura è non solo possibile ma anche urgente ed improrogabile".

L’evento, prodotto da Smile Vision, si svolge in due giornate molto importanti: Giornata Mondiale dei Diritti Umani (10 dicembre) e Giornata Internazionale della Montagna (11 dicembre); inoltre, sarà suddiviso in tre giornate per approfondire il tema della cultura sostenibile: etica, a dimensione umana e nel pieno rispetto dell’ambiente. Si terranno proiezioni di documentari riguardanti tematiche strettamente legate all’Agenda 2030, talk e panel che coinvolgono realtà locali e nazionali tra le più attive nel contesto cinematografico e ambientale, confronto pubblico con gli enti promotori di protocolli Green per la produzione cinematografica, allo scopo di sensibilizzare in primis la filiera produttiva e di riflesso il pubblico partecipante con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Molte attività vedranno un coinvolgimento attivo e diretto del pubblico: pulizie della costa con Legambiente; Virtual Reality in collaborazione con Rai Cinema; in collaborazione con Yourban2030 vengono promosse le attività di Hidden sounds (performance sonora) realizzata da Alessio Mosti con il supporto di SilentSystem, una performance sonora in cui l’artista sfrutterà in anteprima le immagini di Irae magazine e -attraverso l’applicazione di sensori all’ambiente circostante- comporrà in diretta un paesaggio sonoro. Gli ascoltatori saranno forniti di cuffie wireless con cui poter fare l’esperienza in modo totalmente immersivo. A seguire Filippo Scorcucchi, artista multidisciplinare romano, presenterà la sua performance sonora e visual, che metterà in relazione l’astrattismo digitale allo stile barocco di palazzo Nicolaci. Inoltre, per l’occasione, verrà realizzato uno smart wall in biopiastrelle presso la stazione dei bus di Noto, trasformando la parete in un muro d'arte connettivo, capace di offrire una connessione wi fi 5G ai cittadini e di veicolare contenuti del Comune di Noto, anch'esso promosso da Yourban2030.

L'11 dicembre, a conclusione della manifestazione, verranno assegnati diversi premi da una giuria di qualità: dal miglior documentario ambientale, Prmio Unioncamere, Premio UNPLI, Premio Aereporto di Catania, Premio Isola del Cinema e Premio Yourban 2030. La serata sarà condotta da Beatrice Schiaffino.

Media partner dell’evento saranno: Rai per il Sociale (Rai per la sostenibilità), Rai Cinema, e Comingsoon.it; come partner istituzionali Cumo Noto e Ente Fauna Siciliana, partner culturali Cinema sostenibile, Yourban2030, Isola del Cinema, Kano sartoria sociale e Alessio Mosti; inoltre, UNPLI (Unione nazionale pro loco d’Italia), Proloco Noto, Premiere Film, Associazione Diplomatici, Legambiente Noto e Aereoporto di Catania. Infine i partner tecnici: Pic Event Solution e Cleverage - Web & Digital Agency, Graffiti For Smart City e SilentSystem.

La giuria è composta da: Fabia Bettini, Mohamed Hossameldin, Valentina Lodovini, Marco Martinelli Maurizio Menicucci, Saverio Pesapane e Manuela Rima. La Giuria UNPLI è composta da Pippo Bernardo, Beppe Manno e Antonio La Spina. L’evento è prodotto da Giovanni Stella, la direzione marketing è di Federica Alderighi e l’organizzazione è di Carlo Aragona.

Vision2030: i film selezionati