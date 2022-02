Virus: 32, il bellissimo trailer dello zombie horror uruguaiano

News Cinema

Il cinema horror non si produce solo in America e nei paesi anglosassoni: un interessante esempio è l'uruguaiano Virus: 32, uno zombie horror di cui vi mostriamo il trailer.

Chi ci segue da tempo conosce la nostra "insana" passione per l'horror e ci avrà sentito lamentare più volte della mancanza in Italia di un canale streaming dedicato, come Shudder, che in America raccoglie il meglio della produzione mondiale. È il caso di questo Virus: 32, uno zombi horror di produzione uruguaiana, di cui è appena uscito un bellissimo, teso trailer.

Virus: 32, la trama del film di zombi uruguaiano

Iris (Paula Silva) è una madre single che lavora come guardiana notturna in uno sporting club abbandonato. Dal momento che non ha nessuno che puo' prendersi cura della figlia Tata, è costretta a portarsi dietro al lavoro la bambina, che ha 8 anni. In apparenza non ci sono pericoli: mentre la madre fa il giro, la piccola può giocare indisturbata, mentre lei la sorveglia con l'occhio delle telecamere. Ma mentre sono separate, l'edificio viene attaccato da un'orda di zombi. Iris deve ritrovare la bambina e salvarla, mentre altri sopravvissuti si rifugiano nell'edificio e minacciano la loro sopravvivenza.

Chi ha visto il film loda le performance, la regia di Gustavo Hernàndez e l'originalità del plot: a differenza degli altri film di zombi, dopo il primo violento attacco i morti viventi è come se si spegnessero per 32 secondi, una frazione di tempo che vuole dire vita o morte e che costringe a prendere rapidissime decisioni. Nell'attesa di vedere spuntare Virus: 32 da qualche parte, godiamoci il trailer.