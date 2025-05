Vincenzo Alfieri dirige 40 Secondi dal libro di Federica Angeli sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte

News Cinema

Inizieranno a giugno le riprese del nuovo film di Vincenzo Alfieri dopo Il Corpo. 40 Secondi è tratto dal libro della giornalista Federica Angeli che racconta il tremendo omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte da parte dei fratelli Bianchi.

Fin dal suo esordio alla regia con I Peggiori, seguiamo con molto interesse la carriera di Vincenzo Alfieri, ex attore, che ama cimentarsi col cinema di genere e lo fa, a parer nostro, con uno sguardo sempre originale Dopo Il corpo, il regista salernitano si prepara a girare a giugno un film tratto da una terribile storia vera, che ha scioccato tutti noi l'omicidio commesso senza motivo a mani nude del giovane Willy Duarte Monteiro, nel 2020, a Colleferro, da parte dei fratelli Bianchi (uno condannato all'ergastolo e l'altro a 28 anni nell'appello). Il film si intitolerà 40 Secondi, come il libro omonimo della giornalista Federica Angeli che racconta la tragica vicenda.

40 Secondi: cosa sappiamo finora

Del film è in via di composizione il cast, che verrà annunciato ufficialmente a breve. Per ora l'unico nome trapelato è quello del giovanissimo attore emergente Francesco Gheghi. Come Il corpo, anche 40 Secondi sarà prodotto dalla Eagle Pictures e l'inizio riprese è fissato per giugno. Questa la sinossi del libro della giornalista d'inchiesta Federica Angeli:

Se ne stanno andando quasi tutti, la mezzanotte ormai è passata, ed è mentre un gruppo di giovani sta ritornando alla macchina che un apprezzamento di troppo verso una ragazza innesca la miccia. Sono in tanti a muoversi sulla scena, c’è una scala che porta al largo della movida di Colleferro, tutto parte da lì, ma finisce più giù, vicino a un chiosco chiuso. Willy Monteiro Duarte, diretto alla sua auto, vede un amico coinvolto nel battibecco e si avvicina per chiedere se è tutto a posto. Arriva improvvisamente a tutta velocità un Suv, da cui scendono altri giovani, e il litigio ormai risolto si trasforma in un pestaggio di una violenza inaudita. Meno di un minuto e Willy resta a terra, colpito a morte. Quella manciata di secondi è stata scandagliata da tutti i punti di vista: quello dei protagonisti, dei testimoni, dei periti. Il processo di primo grado ha stabilito che si è trattato di omicidio volontario. In queste pagine, lucide e al tempo stesso emozionanti, Federica Angeli ricostruisce la vicenda, ne spiega le dinamiche, ma soprattutto ci racconta la storia di un ragazzo di ventun anni brutalmente ucciso per aver fatto la cosa giusta: difendere un amico. A due anni esatti dall’accaduto, Federica Angeli ci porta dentro uno dei casi di cronaca più violenti degli ultimi tempi. Un viaggio attraverso la banalità del male della provincia italiana, un’indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sulla volontà di sopraffazione e la generosità più istintiva e pura. Perché almeno attraverso il ricordo e la scrittura non si aggiunga l’affronto dell’oblio alla ingiustizia più efferata e terribile. «Vorrei poter scrivere: ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. Ma così, purtroppo non è».