Vince Vaughn e le nonne italoamericane in cucina: il trailer di Nonnas

Arriva in streaming su Netflix il 9 maggio un film che non mancherà di suscitare interesse, polemiche e curiosità. Ecco trailer e trama di Nonnas.

Se il film che vedremo in streaming su Netflix dal prossimo 9 maggio si intitola Nonnas, c'è un motivo molto semplice: la storia è infatti quella di un uomo che, in lutto per la morte della madre, decide di onorare la sua memoria aprendo un ristorante italiano e assumendo come cuoche un gruppo di nonne italoamericane che abitano nel suo quartiere, che poi è Staten Island.

Questa storia, peraltro, è una storia vera, quella di un tale di nome Joe Scaravella che aprì un ristorante che si chiama Enoteca Maria: nel film Scaravella è interpretato da Vince Vaughn, che è affiancato da un cast composto da attrici come Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro, Linda Cardellini e Drea de Matteo, ma anche attori come Joe Manganiello e Campbell Scott.

A dirigere Nonnas, basato su una sceneggiatura di Liz Maccie, è stato Stephen Chbosky, il regista di film come Noi siamo infinito, Wonder e Caro Evan Hansen.

