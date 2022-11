Vicky Krieps è Sissi nel trailer italiano di Il Corsetto Dell'Imperatrice

News Cinema

L'attrice lanciata da Paul Thomas Anderson nel Filo nascosto è una imperatrice Elisabetta d'Austria quarantenne intensa e inquieta, affamata di conoscenza e di vita. Ecco il trailer italiano di Il Corsetto Dell'Imperatrice, in uscita il 7 dicembre prossimo.

Il cinema, ma anche la televisione, hanno spesso raccontato la figura di Elisabetta di Baviera, imperatrice d'Austria e molte altre cose, detta Sissi, donna di grande carattere e leggendaria bellezza, nota per la sua insofferenza ai formalismi di corte e per la passione per lo sport e la curiosità per la vita.

Sissi, lo sappiamo bene tutti, è stata resa iconica da Romy Schneider nei tre film girati da Ernst Marischka negli anni Cinquanta, ma anche nel Ludwig di Luchino Visconti. In tv, in tempi più recenti, è stata interpretata anche da Cristiana Capotondi.

Ora Sissi torna al cinema in Il Corsetto Dell'Imperatrice, film diretto da Marie Kreutzer presentato a Cannes 2022 nella sezione Un Certain Regard, dove ha ottenuto il premio per la migliore interpretazione femminile andato a Vicky Krieps, la bravissima attrice lanciata da Paul Thomas Anderson nel Filo nascosto, il film nel quale l'allora semi-sconosciuta Krieps duellava ad armi pari con Daniel Day Lewis.

Il Corsetto Dell'Imperatrice, di cui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale in italiano, ha appena ottenuto 3 candidature agli EFA, gli European Film Awards, e debutterà nelle sale italiane il 7 dicembre distribuito da BIM, preceduto da recensioni internazionali largamente positive (al momento ha un rating del 95% su Rotten Tomatoes).

Ecco il trailer italiano di Il Corsetto Dell'Imperatrice:



Il corsetto dell'Imperatrice: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il Corsetto dell'Imperatrice: la trama ufficiale e il poster del film

L'imperatrice Elisabetta d'Austria è idolatrata per la sua bellezza e famosa in tutto il mondo per essere una fonte di ispirazione per le nuove tendenze di moda. Ma nel 1877, ‘Sissi’ celebra il suo quarantesimo compleanno e deve combattere per preservare la sua immagine pubblica allacciando il suo corsetto in modo sempre più stretto. Mentre, nonostante il suo volere, il suo ruolo si riduce a mero atto performativo di presenza, la sete di conoscenza di Elisabetta e il suo entusiasmo per la vita la rendono sempre più irrequieta a Vienna. Inizia a viaggiare in Inghilterra e in Baviera, si reca a fare visita ad ex amanti e amici di vecchia data, alla ricerca dell'eccitazione e della determinazione che provava in gioventù. Con un avvenire di doveri strettamente cerimoniali già fissato che l'attende, Elisabetta si ribella contro l'immagine iperbolica di se stessa e architetta un piano per tutelare il suo lascito culturale.