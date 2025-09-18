TGCom24
News Cinema

Vicious: il trailer del nuovo horror di Bryan Bertino, con Dakota Fanning protagonista

Il nuovo film dell'orrore diretto dal regista di The Strangers e The Dark and The Wicked arriverà prossimamente al cinema con Eagle Pictures. Ecco trailer e trama di Vicious.

Vicious: il trailer del nuovo horror di Bryan Bertino, con Dakota Fanning protagonista

Di Bryan Bertino abbiamo parlato spesso, ogni volta che abbiamo potuto, perché è uno dei nomi più interessanti dell'horror contemporaneo. È quello, per capirci, che ha esordito con The Strangers, e che poi ha diretto film come The Monster o The Dark and the Wicked. A cinque anni di distanza da quest'ultimo, Bertino sta per tornare con un nuovo horro che si intitola Vicious e vede protagonista Dakota Fanning. Questa la sua trama ufficiale:

Quando Polly (Dakota Fanning) riceve una misteriosa scatola da un visitatore inaspettato a tarda notte, questa contiene una semplice istruzione, ovvero inserire tre oggetti al suo interno: qualcosa di cui hai bisogno, qualcosa che odi e qualcosa che ami. Quello che inizia come uno strano rituale si trasforma rapidamente in un incubo ad occhi aperti. Intrappolata in un mondo terrificante dove la realtà si distorce e la memoria tradisce, Polly deve affrontare una serie di scelte impossibili. Con il passare del tempo, è costretta a confrontarsi con l'oscurità che la circonda, ma anche con quella che è dentro di lei, prima che consumi tutto e tutti quelli che ha conosciuto.

Scritto dallo stesso Bertino, il film vede nel cast anche Kathryn Hunter, Mary McCormack, Rachel Blanchard, Devyn Nekoda, Klea Scott e Emily Mitchell. Negli Stati Uniti uscità il 10 ottobre su Paramount+, mentre in Italia lo vedremo prossimamente al cinema distribuito da Eagle Pictures. Questo qui di seguito è il suo trailer ufficiale originale.

