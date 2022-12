Vertice 360 ha presentato a Sorrento le sue novità

News Cinema

Da alcuni mesi anche in Italia è attiva una realtà distributiva e presto anche produttiva spagnola, ormai presente in oltre trenta paesi. Vertice 360 ha presentato a Sorrento il listino dei prossimi mesi. Ce la racconta Francesco Marchetti Chief Marketing Advisor.

Grandi ambizioni per la distribuzione Vertice 360, lanciata da alcuni mesi anche in Italia, oltre a uno sguardo molto orientato su prodotti di appeal internazionale e dal potenziale commerciale davvero promettente. Non solo azione o titoli spettacolari, come conferma il caso di Poker Face di Russel Crowe, uscito da poco nelle sale.

Ci parla in questa video intervista delle novità dei prossimi mesi per Vertice 360, presentate a Sorrento nel corso delle Giornate professionali di cinema di Sorrento, il Chief Marketing Advisor Francesco Marchetti.