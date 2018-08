VerticalMovie vi manda a studiare gratis allo Strasberg Institute di New York

Non solo denaro per i vincitori del VerticalMovie, il primo Festival di video girati in verticale ideato e artisticamente diretto dall'attore Salvatore Marino e realizzato da Maurizio Ninfa (Interproject) che si svolgerà dal 20 al 23 settembre in Piazza del Popolo a Roma in un avveniristico anfiteatro con tre schermi alti 10 metri e larghi 5.

Oltre al montepremi di 10.000 euro che sarà proporzionalmente suddiviso fra i sei migliori cortometraggi in concorso scelti rispettivamente dalla giuria tecnica e dal pubblico del web, al miglior regista e al miglior attore del VerticalMovie andranno due borse di studio per lo Strasberg Institute di New York offerte da Anna Strasberg, vedova di Lee Strasberg, fondatore del prestigioso actor studio che ha forgiato attori come Marlon Brando e Marilyn Monroe.

A tutti i concorrenti ricordiamo a tal proposito che il 10 settembre scade il termine ultimo per la consegna dei cortometraggi in gara che vanno caricati sull'apposita pagina del sito www.verticalmovie.it previa registrazione, per qualunque difficoltà potete scrivere a info@verticalmovie.it.

Da oggi iniziamo anche a presentarvi alcuni dei cortometraggi che saranno in concorso al VerticalMovie. Tra questi c'è Supergirl, corto in verticale ideato da Simona Rapello e da lei scritto insieme a Max Chicco che ne è il regista. E' il racconto di bimba felice che si sveglia al mattino nel suo letto, con la mamma accanto. Deve fare la colazione perché deve andare a scuola. La bimba non vuole perché desidera rimanere giocare a casa sua con i suoi amici immaginari...

Questo è il trailer del corto: