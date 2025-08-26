Veronica Echegui, l'attrice spagnola protagonista con Toni Servillo di Lasciati andare, è morta a soli 42 anni

News Cinema

Dalla Spagna è arrivata la triste notizia della morte per malattia, a soli 42 anni, dell'attrice Veronica Echegui, nota anche in Italia per aver recitato nel film con Peppe Servillo Lasciati andare.

E' davvero una notizia triste quella arrivata ieri dalla Spagna, della morte a soli 42 anni, dopo una lunga malattia, di Verònica Echegui, attrice candidata al premio Goya e nota anche in Italia per il film di Francesco Amato Lasciati andare, in cui appariva al fianco di Toni Servillo. Era nata nel 1983 col nome di battesimo di Verónica Fernández de Echegaray, discendente del celebre drammaturgo, matematico e Premio Nobel per la Letteratura José Echegaray y Eizaguirre.

La carriera di Veronica Echegui

Echegui aveva iniziato la carriera in televisione, mentre al cinema la svolta per lei arriva nel 2006 col film di Bigas Luna, Yo soy la Juani, per cui ottiene la sua prima candidatura ai Goya come miglior attrice esordiente. In seguito ha interpretato film come Tocar el cielo (2007), El patio de mi cárcel (2008), prodotto da Pedro Almodóvar, La casa de mi padre, Bunny and the Bull e Seis puntos sobre Emma. Nel 2012 ottiene una nuova candidatura ai Goya per Katmandú, un espejo en el cielo, diretto da Icíar Bollaín. Nello stesso anno arriva il suo debutto hollywoodiano nel thriller La fredda luce del giorno, accanto a Henry Cavill, Sigourney Weaver e Bruce Willis. Nel 2017 arriva nei cinema italiani con la bella commedia di Francesco Amato, Lasciati andare, al fianco di Toni Servillo. Una seconda candidatura al Goya la ottiene per il film Ballo Ballo del 2020, iispirato alle canzoni di Raffaella Carrà. Oltre alle numerose interpretazioni al cinema e in tv, Echegui aveva anche diretto un cortometraggio, Tótem loba, con cui nel 2022 aveva vinto il Premio Goya per il miglior cortometraggio di finzione. Nel 2018 era apparsa in quattro episodi ella serie tv Trust: Il rapimento Getty. La sua ultima apparizione prima della scomparsa era avvenuta nella serie tv spagnola Amare da morire. Antonio Banderas l'ha salutata col tweet che vedete qua sotto, dove scrive: "Oggi il cinema spagnolo è in lutto per la scomparsa di Veronica Echegui. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici". Noi ricordiamo questa bella, talentuosa e sfortunata attrice con l'intervista fatta dalla nostra collega Carola Proto in occasione della presentazione italiana di Lasciati andare.

Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui.



Mi pésame a su familia, amigos. 🙏 pic.twitter.com/MGxrS40vNt — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2025