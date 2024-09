Vermiglio: ecco il trailer ufficiale del film vincitore del Gran Premio della Giuria di Venezia 81

News Cinema

Arriva al cinema il 19 settembre con 01 Distribution il bel film di Maura Delpero che ha conquistato la giuria presieduta da Isabelle Huppert al Festival di Venezia 2024.

Dei cinque film italiani presentati in Concorso al Festival di Venezia 2024, l'unico a conquistare la Giuria presieduta da Isabelle Huppert è stato Vermiglio, opera seconda della giovane regista trentina Maura Delpero, che aveva esordito qualche anno fa con Maternal.

Vincitore del Leone d'Argento Gran Premio della Giuria, Vermiglio è stato anche molto apprezzato dalla stampa e dal pubblico presenti al Lido, e ora si prepara a uscire nelle sale di tutta Italia: arriverà al cinema dal 19 settembre, con 01 Distribution.

Come ha ricordato la stessa regista al momento di ricevere il premio di Venezia 81, Vermiglio è un film coraggioso: ambientato negli anni Quaranta, in montagna, recitato in dialetto da un cast composto per la stragrande maggioranza da attori poco noti o non professionisti. Per sapere di più su questo film, oltre a visitare la nostra scheda, potete leggere la recensione scritta a Venezia da Mauro Donzelli e anche l'intervista alla regista dello stesso Donzelli.

Qui di seguito, invece, ecco trama, trailer e poster ufficiali di Vermiglio.

In quattro stagioni la natura compie il suo ciclo. Una ragazza può farsi donna. Un ventre gonfiarsi e divenire creatura. Si può smarrire il cammino che portava sicuri a casa, si possono solcare mari verso terre sconosciute. In quattro stagioni si può morire e rinascere. Vermiglio racconta dell’ultimo anno della seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l’arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria.