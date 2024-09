Venom: The Last Dance: ecco a voi il trailer countdown

News Cinema

Che poi sarebbe un breve video con immagini del film in cui si annuncia quando arriverà il primo trailer ufficiale del cinecomic con Tom Hardy che chiude trilogia di film su Venom.

Terzo e (si suppone) conclusivo capitolo della serie di film dedicati a Venom, l'antieroe marveliano parte del mondo di Spider-Man, Venom: The Last Dance debutterà nei cinema italiani il prossimo 24 ottobre. E tra pochi giorni, giovedì prossimo, sarà diffuso il suo primo trailer ufficiale.

Ma siccome oramai le strategie del marketing sono infinite, ecco arrivare quello che un tempo avremmo chiamato un teaser (oggi, i teaser, sono trailer, e i trailer metà film) in cui si annuncia l'evento di giovedì e si mostrano delle prime immagini video del film.

In questo nuovo Venom: The Last Dance è di nuovo protagonista Tom Hardy, che ha anche scritto il soggetto assieme a Kelly Marcel, poi sceneggiatrice nonché regista del film. Per la Marcel, da sempre legata a questa trilogia come sceneggiatrice e produttrice, si tratta dell'esordio dietro la macchina da presa. Nel film, secondo la prima sinossi ufficiale...

Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi, e con la rete che si stringe attorno a loro, saranno costretti a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo ballo di Venom e Eddie.

Ecco il "trailer countdown" di Venom: The Last Dance.