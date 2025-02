Uwe Boll vuole intitolare "Il cavaliere oscuro" il suo nuovo film, la Warner è furiosa, lui provoca

News Cinema

Uwe Boll fa ancora parlare di sé: incurante delle lettere arrivategli dalla Warner Bros., vuole ancora intitolare il suo nuovo film su un vigilante The Dark Knight, "Il cavaliere oscuro". Non gli basta e provoca: "I film coi supereroi fanno schifo."

Uwe Boll è un cavallo indomabile, questo lo sappiamo da decenni: il regista più scatenato in materia di trash, più o meno consapevole, ha appena completato il suo nuovo film su un vigilante spietato, interpretato da Armie Hammer, radiato da Hollywood qualche anno fa per spiacevoli ragioni. Fin qui non ci sarebbe nulla di particolare nella sua filmografia, se non che Boll insiste sul titolo internazionale: The Dark Knight, cioè "Il cavaliere oscuro". La Warner Bros. Discovery, come potete immaginare, non l'ha presa proprio benissimo e sta cercando di fargli cambiare idea per vie legali. Uwe non aspetta altro... e ha spiegato a modo suo la questione nel suo podcast.

[Foto di Jeff Hitchcock da Wikimedia Commons, licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic] Leggi anche Armie Hammer torna al cinema... grazie a Uwe Boll

Uwe Boll insiste sul titolo "Il cavaliere oscuro" e attacca la Warner sui supereroi

Uwe Boll è più che mai deciso a intitolare The Dark Knight il suo nuovo film, scritto, diretto e coprodotto da lui stesso, appena completato e interpretato da Armie Hammer: lo descrive come "un film molto cupo e violento", sull' "attuale panorama europeo", sulla situazione migratoria, "su stupri e coltellate". Naturalmente la Warner Bros. si è fatta sentire per proteggere il suo celebre Cavaliere oscuro del 2008, il film su Batman firmato da Christopher Nolan, con Christian Bale e Heath Ledger. Boll aveva già scritto in un comunicato stampa che "non c'erano possibilità di confusione" e che il suo lavoro era "del tutto diverso da quello di Chris Nolan". Ora è tornato alla carica: la Warner secondo lui gli dovrebbe uno scambio di favori, per riconoscenza. Leggiamo le sue parole:

La DC e la Warner mi hanno già contattato dicendo che non posso usare il titolo. Mi rendo conto, ma ho risposto: "Gente, vi ricordate di Rampage, il film con The Rock? Avete usato il mio titolo." Visto che l'hanno fatto e mi hanno chiesto il permesso, potrebbero ora mostrare gratitudine e dire: senti, non è un film di Batman percià il titolo lo puoi usare. [...] La maggior parte dei film DC e Marvel fa schifo. Sono troppo lunghi e con una CGI che non finisce mai, tutto è finto e le storie fanno schifo. Specialmente Batman, ma quanti Batman vogliamo guardare? Fanno schifo.