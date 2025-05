News Cinema

Uno speciale peluche numerato di Stitch per sostenere l'associazione no profit MediCinema Italia

Sostieni l'associazione no profit MediCinema Italia con uno speciale peluche numerato di Stitch in occasione dell’uscita del nuovo film Disney live action Lilo & Stitch. L'appuntamento è per Giovedì 15 maggio a Roma presso la Terrazza del Pincio dalle ore 11.00 alle ore 18.00.