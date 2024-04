Under the Stars, Toni Collette e Andy Garcia innamorati in una nuova rom com

News Cinema

Attualmente in fase di riprese in Puglia, Under the Stars è una commedia romantica che vedrà interagire sullo schermo Toni Collette e Andy Garcia.

Si intitola Under the Stars la commedia romantica che vedrà protagonisti Andy Garcia e Toni Collette e con una location tutta italiana. Il film è attualmente in fase di riprese e ha scelto come ambientazione la soleggiata Puglia, seppur come meta parziale. Come suggerisce Collider, presto la produzione preparerà le valigie e si sposterà a Londra per ultimare le riprese. Destinato al mercato del Festival di Cannes per l’acquisto, Under The Stars propone al centro della storia uno scrittore di romanzi rosa in piena crisi.

Under The Stars, la rom com sceglie Andy Garcia e Toni Collette come protagonisti

La trama di Under The Stars racconta della crisi professionale e privata di un autore di romanzi rosa. Mentre tenta di scrivere la sua ultima fatica letteraria, destreggiandosi tra una vita privata nel caos, decide di concedersi un piccolo viaggio in Italia dove scova la sua nuova musa ispiratrice. Per lo scrittore è la donna dei suoi sogni, ma riuscirà a restituirgli la gioia della scrittura e fare in modo che completi il suo ultimo romanzo? Il cast include anche Alex Pettyfer ed Eva De Dominici, così come Rob Estes, Jessica Michel Serfaty e Chiara Iezzi. La sceneggiatura porta la firma di Victoria Vinuesa, mentre la regia è stata assegnata a Michelle Danner. In merito alla trama, la produttrice Pia Patatian ha raccontato:

Under The Stars è una commedia romantica divertente e sincera sull'amore, la passione e la bellezza, con un cast brillante che comprende Toni Collette, Andy Garcia, Alex Pettyfer ed Eva De Dominici. Ambientata nel trambusto di Londra e nella serenità della Puglia, Michelle Danner è la regista ideale per dare vita alla meravigliosa storia di Victoria Vinuesa.

Attore candidato all’Oscar per la performance in Il Padrino – Parte III, Andy Garcia negli ultimi anni ha recitato in film come Quello che tu non vedi, Book Club – Il capitolo successivo e Pain Hustlers – Il business del dolore. Toni Collette a sua volta non è estranea al mondo delle rom com, ma di recente è stata coinvolta in film come La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, Mafia Mamma e tra non molto la rivedremo in Mickey 17.