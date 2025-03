Una storia per Emergency: un concorso per soggetti di cortometraggi a tema "No War"

News Cinema

Dal 27 febbraio ci si potrà iscrivere al concorso "Una storia per Emergency", rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni. Giffoni Innovation Hub, Mosaicon Film e Rai Cinema si impegnano a produrre il soggetto vincitore di un cortometraggio sul tema del rifiuto della guerra.

Dal 27 febbraio al 7 aprile 2025 sarà possibile partecipare al concorso "Una storia per Emergency", aperto a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 30 anni: alla quinta edizione il tema molto attuale (a dir poco) è "No War", il rifiuto della guerra. Bisognerà inviare il soggetto di un cortometraggio: l'idea che la giuria premierà diventerà un corto vero e proprio, prodotto in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, Mosaicon Film e Rai Cinema. L'iniziativa rientra nel programma R1PUD1A di Emergency, per appellarsi all'articolo 11 della Costituzione Italiana. La partecipazione è gratuita.

Al via la quinta edizione di "Una storia per Emergency"

Per la quinta volta, l'impegno di Emergency affida anche all'arte il compito di veicolare i suoi principi e valori. Questa volta tocca al rispetto dell'art.11 della nostra Costituzione, che recita: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Il tema infatti della quinta edizione del concorso "Una storia per Emergency", nell'ambito della campagna R1PUD1A lanciata a novembre, è proprio il rifiuto della guerra, "No War". I partecipanti avranno la possibilità di sottoporre i propri lavori a una giuria di professionisti, composta da Margherita Ferri (regista), Beatrice Fiorentino (Delegata Generale della Settimana Internazionale della Critica di Venezia), Fulvio Firrito (Rai Cinema), Michela Greco (EMERGENCY), Andrea Leone (Mosaicon Film), Luigi Sales (Giffoni Innovation Hub) e Vinicio Marchioni (attore). La selezione seguirà non solo criteri di qualità, originalità e attinenza al tema assegnato, ma terrà in conto anche la fattibilità produttiva dell'idea proposta, che deve riguardare un corto di massimo 15 minuti. Mosaicon Film si occuperà di produrre il cortometraggio, che sarà poi visibile da tutti su Rai Play e Rai Cinema Channel. Per partecipare gratuitamente al concorso vi rimandiamo al form Una storia per Emergency sul sito ufficiale di Giffonihub.

Nelle precedenti quattro edizioni hanno vinto "Una storia per EMERGENCY" i corti Ape regina, Capitan Didier, Battima e Yuri. I primi tre sono disponibili su RaiPlay.