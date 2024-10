Una storia d'amore da incubo: ecco il teaser trailer di Companion

News Cinema

Zach Cregger, regista di Barbarian, produce un nuovo film che promette di proporre un twist inquietante sulle relazioni sentimentali. Companion debutterà al cinema il 9 gennaio 2025, e questo è il suo teaser trailer ufficiale.

La trama ufficiale non è nota, le immagini di questo teaser trailer (che è davvero teaser, nel senso che stuzzica la curiosità dello spettatore mantenendo il mistero) sono misteriose ma intriganti. L'unica nota ufficiale che lo accompagna recita: "Siamo lieti di invitarvi a vivere un nuovo tipo di storia d’amore".

Il film di cui vi stiamo parlando si intitola Companion, e lo vedremo al cinema dal 9 gennaio 2025. Lo produce il Zach Cregger di Barbarian, ed è stato scritto e diretto da Drew Hancock, esordiente al cinema ma con un sostanzioso curriculum televisivo alle spalle, specialmente in serie come My Dead Ex e Suburgatory.

Del cast fanno parte Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Cage, Megan Suri, Harvey Guillén e Rupert Friend.

Non resta altro da fare che lasciarvi alle immagini del teaser trailer di Companion, che siamo certi non vi lasceranno per nulla indifferenti.