Una squadra: oggi al cinema l'anteprima della docuserie che racconta il grande tennis italiano

Arriva nei cinema il 2, 3 e 4 maggio la docuserie ideata, prodotta e diretta da Domenico Procacci che racconta la storia della squadra italiana che ha vinto la coppa Davis nel 1976 e che è arrivata altre tre volte in finale: la storia di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli.

Debuttare nei cinema italiani il 2, 3 e 4 maggio, una speciale anteprima studiata per il grande schermo che racchiunde alcuni tra i momenti più divertenti ed emozionanti di Una squadra, docuserie in sei episodi diretta da Domenico Procacci in onda su SkyDocumentaries dal 14 maggio che racconta la storia della squadra italiana di tennis che ha vinto la coppa Davis nel 1976, quella storica perché l'unica nella storia del tennis italiano e perché giocata nel Cile di Pinochet, e che è arrivata in finale nel '76, nel '79 e nell'80: quella composta da quattro giocatori leggendari del tennis italiano, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, e capitanata da un altro grandissimo come Nicola Pietrangeli.

L'operazione di Una squadra è assieme geniale, attesa, e pure un po’ folle. E i risultati ottenuti da Procacci sono davvero di grande livello, e non solo per gli appassionati di tennis.

Geniale perché quello di Una squadra è un racconto che contiene tutto: la celebrazione di un traguardo storico, l'epica sportiva, la storia politica italiana e mondiale del XX secolo, la conflittualità sopita o evidente, e il legame profondo, tra esseri umani dai caratteri diversissimi dentro e fuori dal campo, capaci di tutto e di più e di imprevedibili traiettorie caratteriali.

Attesa perché sono 45 anni che questa storia aspettava di essere raccontata come merita, ed è sorprendente che nessuno ci abbia pensato prima.

Un po’ folle perché i suoi protagonisti, notoriamente, non sono mai stati esattamente in sereni rapporti tra loro: bisticciavano allora, bisticciano ancora oggi.

Ed è il lato umano, infatti, quello più coinvolgente di Una squadra, ancor di più, se è possibile, di quello puramente sportivo.

Perché Procacci si è divertito tantissimo, intervistando separatamente i suoi cinque protagonisti, a mettere poi assieme le loro dichiarazioni in modo tale da creare tra loro uno scambio spettacolare e divertentissimo, fatto di colpi elegantissimi e piedi d'intelligenza, cross improvvisi e furbe palle corte, lasciando che Panatta e soci si contraddicessero tra loro, si prendessero in giro a distanza, ricostruissero ognuno a modo suo gli eventi di allora, e mettessero da soli in scena l'amicizia, i conflitti, il legame profondo fatto di stima e rispetto.

I primi due episodi di una squadra saranno in onda anche su Sky Sport Uno domenica 15 maggio, subito dopo la finale degli Internazionali d’Italia.