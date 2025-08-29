Una scomoda circostanza: vi presentiamo Tonic, il gatto che nel film ha rubato la scena ad Austin Butler

News Cinema

Si chiama Tonic o Tonic The Cat il gatto che affianca Austin Butler in Una Scomoda Circostanza di Darren Aronofsky ed è una star del cinema. Chi ha visto il film si è innamorato di lui, e così abbiamo deciso di raccontarvi tutto ciò che sappiamo su quest'adorabile e autorevole felino.

Se fra le varie categorie degli Oscar ci fosse quella per il miglior gatto in un film, a vincere l'Academy Award nell'edizione 2026 dei premi sarebbe senza dubbio ilo splendido felino che ha interpretato Bud. E chi è Bud? - vi starete chiedendo. Ebbene, Bud è il gatto dello sfortunato Hank Thompson, il personaggio interpretato da Austin Butler in Una scomoda circostanza di Darren Aronofsky. In realtà il gatto appartiene al vicino dell'ex star del baseball che lavora come barista a New York, ma Hank gli fa da cat-sitter, e quindi i due si ritrovano a essere compagni di sventura quando l'uomo entra suo malgrado in contatto con il sottobosco criminale della città. In un simile contesto, Bud alleggerisce la tensione, e a notarlo sono stati in molti, come dimostrano gli apprezzamenti sui social. Una certa Dani, ad esempio, ha postato su Instagram un'immagine del gatto, che nella realtà si chiama Tonic The Cat o semplicemente Tonic e non è al suo primo ruolo cinematografico. Ecco cosa si legge sul post:

Vorrei ringraziare Darren Aronofsky e i geni a cui dobbiamo Una scomoda circostanza per le quasi due ore in cui Austin Butler spacca ed è il padrone sexy di un piccolo gatto.

Chi è Tonic The Cat, Tonic per gli amici

Per amor di precisione vogliamo dirvi che, come sempre succede nei film in cui c'è un animale domestico, in Una scomoda circostanza sono diversi gatti "a recitare". Tonic è uno di loro ed è molto conosciuto. Da stella del firmamento cinematografico, ha una pagina Instagram dedicata che al momento conta 151 post. Sul profilo leggiamo: "Attore, performer e ladro di scene". È inoltre riportata la filmografia di Tonic, che comprende anche Pet Sematary (ovviamente il remake del 2019) e Thanksgiving (2023). Nel primo Tonic interpretava il temibile Church, che moriva e poi tornava in vita e, a causa dello spirito maligno che lo abitava, diventava mostruosamente aggressivo.

Nel film del 1989 tratto dal romanzo di Stephen King, Church era impersonato da un gatto certosino, mentre Tonic è un gatto siberiano (o gatto siberiano delle foreste). Darren Aronofsky ha detto che Tonic The Cat non ama essere preso in braccio e coccolato, e che è molto facile lavorare con lui. Austin Butler, dal canto suo, ne ha lodato l'intelligenza e la capacità di restare concentrato per molto tempo.

Tonic abita a Toronto e la sua addestratrice nonché padrona ha raccontato di essersi imbattuta in lui per la strada quando era piccolo, di averlo portato a casa e di averlo cresciuto insieme ad altri 4 trovatelli e a un chihuahua. Tutti e 6 gli animali sono ora degli habituè delle fiere.

Tonic The Cat sa di essere famoso, e infatti alle anteprime dei suoi film fa anche lui il red carpet. Alla première newyorkese di Una scomoda circostanza, si è presentato con un giubbotto di pelle borchiato e ha fatto il suo ingresso su un'automobilina nera, come si vede nel seguente post:

In Thanksgiving, horror diretto da Eli Roth, Tonic assisteva impassibile allo spettacolo di corpi martoriati e, per evitare che abbandonasse il set o si spaventasse, la sua padrona ha simulato, insieme a un’altra persona, una scena simile a quella del film.

Se Tonic The Cat si comporta bene sul set, la sua "mamma" gli dà da mangiare il petto di pollo alla griglia. Prima di ogni ciak, Tonic si mette buono buono sul segno che indica la sua posizione sul pavimento del set. Se una scena dev'essere rigirata, torna puntualmente sul segno, ma dopo 10-12 ciak mostra di averne abbastanza e se ne va, proprio come una vera diva in stile Norma Desmond di Viale del tramonto.