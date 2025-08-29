TGCom24
Home | Cinema | News | Una scomoda circostanza: vi presentiamo Tonic, il gatto che nel film ha rubato la scena ad Austin Butler
Schede di riferimento
Una Scomoda Circostanza - Caught Stealing
Anno: 2025
3,5
Una Scomoda Circostanza - Caught Stealing
News Cinema

Una scomoda circostanza: vi presentiamo Tonic, il gatto che nel film ha rubato la scena ad Austin Butler

Carola Proto

Si chiama Tonic o Tonic The Cat il gatto che affianca Austin Butler in Una Scomoda Circostanza di Darren Aronofsky ed è una star del cinema. Chi ha visto il film si è innamorato di lui, e così abbiamo deciso di raccontarvi tutto ciò che sappiamo su quest'adorabile e autorevole felino.

Una scomoda circostanza: vi presentiamo Tonic, il gatto che nel film ha rubato la scena ad Austin Butler

Se fra le varie categorie degli Oscar ci fosse quella per il miglior gatto in un film, a vincere l'Academy Award nell'edizione 2026 dei premi sarebbe senza dubbio ilo splendido felino che ha interpretato Bud. E chi è Bud? - vi starete chiedendo. Ebbene, Bud è il gatto dello sfortunato Hank Thompson, il personaggio interpretato da Austin Butler in Una scomoda circostanza di Darren Aronofsky. In realtà il gatto appartiene al vicino dell'ex star del baseball che lavora come barista a New York, ma Hank gli fa da cat-sitter, e quindi i due si ritrovano a essere compagni di sventura quando l'uomo entra suo malgrado in contatto con il sottobosco criminale della città. In un simile contesto, Bud alleggerisce la tensione, e a notarlo sono stati in molti, come dimostrano gli apprezzamenti sui social. Una certa Dani, ad esempio, ha postato su Instagram un'immagine del gatto, che nella realtà si chiama Tonic The Cat o semplicemente Tonic e non è al suo primo ruolo cinematografico. Ecco cosa si legge sul post:

Vorrei ringraziare Darren Aronofsky e i geni a cui dobbiamo Una scomoda circostanza per le quasi due ore in cui Austin Butler spacca ed è il padrone sexy di un piccolo gatto.

Chi è Tonic The Cat, Tonic per gli amici

Per amor di precisione vogliamo dirvi che, come sempre succede nei film in cui c'è un animale domestico, in Una scomoda circostanza sono diversi gatti "a recitare". Tonic è uno di loro ed è molto conosciuto. Da stella del firmamento cinematografico, ha una pagina Instagram dedicata che al momento conta 151 post. Sul profilo leggiamo: "Attore, performer e ladro di scene". È inoltre riportata la filmografia di Tonic, che comprende anche Pet Sematary (ovviamente il remake del 2019) e Thanksgiving (2023). Nel primo Tonic interpretava il temibile Church, che moriva e poi tornava in vita e, a causa dello spirito maligno che lo abitava, diventava mostruosamente aggressivo.

Nel film del 1989 tratto dal romanzo di Stephen King, Church era impersonato da un gatto certosino, mentre Tonic è un gatto siberiano (o gatto siberiano delle foreste). Darren Aronofsky ha detto che Tonic The Cat non ama essere preso in braccio e coccolato, e che è molto facile lavorare con lui. Austin Butler, dal canto suo, ne ha lodato l'intelligenza e la capacità di restare concentrato per molto tempo.

Tonic abita a Toronto e la sua addestratrice nonché padrona ha raccontato di essersi imbattuta in lui per la strada quando era piccolo, di averlo portato a casa e di averlo cresciuto insieme ad altri 4 trovatelli e a un chihuahua. Tutti e 6 gli animali sono ora degli habituè delle fiere.
Tonic The Cat sa di essere famoso, e infatti alle anteprime dei suoi film fa anche lui il red carpet. Alla première newyorkese di Una scomoda circostanza, si è presentato con un giubbotto di pelle borchiato e ha fatto il suo ingresso su un'automobilina nera, come si vede nel seguente post:

In Thanksgiving, horror diretto da Eli Roth, Tonic assisteva impassibile allo spettacolo di corpi martoriati e, per evitare che abbandonasse il set o si spaventasse, la sua padrona ha simulato, insieme a un’altra persona, una scena simile a quella del film.

Se Tonic The Cat si comporta bene sul set, la sua "mamma" gli dà da mangiare il petto di pollo alla griglia. Prima di ogni ciak, Tonic si mette buono buono sul segno che indica la sua posizione sul pavimento del set. Se una scena dev'essere rigirata, torna puntualmente sul segno, ma dopo 10-12 ciak mostra di averne abbastanza e se ne va, proprio come una vera diva in stile Norma Desmond di Viale del tramonto.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Una Scomoda Circostanza - Caught Stealing
Anno: 2025
3,5
Una Scomoda Circostanza - Caught Stealing
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Venezia 82, After the Hunt incendia il dibattito: Luca Guadagnino tra scandali, potere e l'ombra di Woody Allen
news Cinema Venezia 82, After the Hunt incendia il dibattito: Luca Guadagnino tra scandali, potere e l'ombra di Woody Allen
Inground: Alexandra Daddario e John Cho insieme nell'horror prodotto da Ridley Scott
news Cinema Inground: Alexandra Daddario e John Cho insieme nell'horror prodotto da Ridley Scott
Una notte violenta e silenziosa 2, anche Kristen Bell nel cast
news Cinema Una notte violenta e silenziosa 2, anche Kristen Bell nel cast
Batman Anno Uno, il regista Darren Aronofksy ricorda il progetto scartato: "Grezzo e vietato ai minori"
news Cinema Batman Anno Uno, il regista Darren Aronofksy ricorda il progetto scartato: "Grezzo e vietato ai minori"
Thumb, Milly Alcock protagonista della commedia dark diretta da Daina Oniunas-Pusic
news Cinema Thumb, Milly Alcock protagonista della commedia dark diretta da Daina Oniunas-Pusic
Ridley Scott rifiutò 20 milioni per dirigere Terminator 3: "Non era roba mia"
news Cinema Ridley Scott rifiutò 20 milioni per dirigere Terminator 3: "Non era roba mia"
Ti presento i miei 4, quale ruolo avrà Ariana Grande nel film secondo il produttore
news Cinema Ti presento i miei 4, quale ruolo avrà Ariana Grande nel film secondo il produttore
Scarface, Danny Ramirez interpreta e produce il terzo adattamento del romanzo
news Cinema Scarface, Danny Ramirez interpreta e produce il terzo adattamento del romanzo
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Friends with Kids
Le Mie Ragazze di Carta
Baby Mama
La Chimera
L'aereo più pazzo del mondo... sempre più pazzo
Sabato, domenica e venerdì
Malcolm X
Double Team - Gioco di squadra
Un Tirchio quasi perfetto
L'Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele
Space Jam
Lussuria - seduzione tradimento
Film stasera in TV