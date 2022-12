Una poltrona per due in TV: Perché la commedia di John Landis è diventata il simbolo della Vigilia di Natale?

News Cinema

Come ogni anno ormai da decenni, Una poltrona per due andrà in onda stasera - 24 dicembre 2022 - su Italia Uno. Ma perché la commedia è riuscita a diventare uno dei simboli della Vigilia di Natale? Proviamo ad analizzare le possibili motivazioni.

Una poltrona per due è diventato l'appuntamento televisivo della Vigilia di Natale per tantissimi italiani. Come ogni anno, Italia 1 trasmetterà infatti la commedia di John Landis oggi - 24 dicembre 2022 - alle 21:30 circa. Una sorta di rituale laico, un sottofondo familiare e rassicurante durante i cenoni fra parenti e l'attesa della mezzanotte. Ma come è nata l'associazione fra la Vigilia di Natale e Una poltrona per due? In che modo la pellicola con Eddie Murphy e Dan Aykroyd - che con il Natale in effetti c'entra molto poco - è riuscita ad imporsi per decenni nel palinsesto delle festività natalizie? Domande lecite, che forse meritano - finalmente - una risposta.



Una poltrona per due - Il rituale imprescindibile della Vigilia di Natale

Chi ha dunque deciso che Una poltrona per due dovesse andare in onda proprio la Vigilia di Natale? La prima TV della commedia risale infatti al 9 aprile 1986, su Canale 5. Da allora - come riporta Fanpage.it - il film è stato trasmesso sulle reti Mediaset ben 34 volte, in una data però variabile e non collocata a dicembre - di solito la messa in onda avveniva a febbraio, maggio od ottobre, ma anche in piena estate, fra luglio ed agosto. L'associazione fra Natale e Una poltrona per due inizia a costituirsi solamente dieci anni dopo, nel 1996, quando il film viene trasmesso il 25 dicembre. Negli anni successivi la pellicola continuerà però a cambiare collocazione all'interno del palinsesto Mediaset - spesso il periodo rimane quello delle Festività, ma l'unica volta che viene trasmesso proprio il 24 dicembre è nel 1998. Dal 2008 Una poltrona per due torna però ad essere programmato esclusivamente il giorno della Vigilia di Natale. Una scelta calibrata negli anni, dunque, attribuibile più alla casualità e all'affezionarsi del pubblico ad un appuntamento fisso che ad una precisa volontà o strategia di marketing. A provare a dare una spiegazione di questo fenomeno tutto italiano è stata Laura Casarotto, attuale direttrice di Italia 1:

Credo che Una Poltrona per Due funzioni perché a Natale vogliamo sentirci raccontare sempre la stessa storia: ai bambini si parla di Babbo Natale e anche i più grandi vogliono la loro storia.

Questione di abitudine, dunque. E di voglia di certezza e rassicurazione, almeno a Natale. Al tempo stesso, la combinazione Vigilia di NataleUna poltrona per due continua da anni ad avere il proprio posto nei rituali di milioni di spettatori perché si configura come un fenomeno del tutto italiano - a quanto pare nessun altro Stato trasmesse sempre la pellicola il 24 dicembre. Un fenomeno sempre uguale a sè stesso, eppure imprescindibile, che può vivere ed esistere solo in un dato momento, congelato in una serie di tradizioni senza le quali le Festività non avrebbero lo stesso significato. Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis e la girandola di equivoci al centro del film sono soltanto il contenuto, essenziale ma accessorio, di un rituale collettivo che - almeno a Natale - ci fa quindi sentire tutti più uniti. Davanti ad un televisore, rigorosamente sintonizzato su Italia Uno.