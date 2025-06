Una Pallottola Spuntata: ecco il nuovo trailer ufficiale italiano del remake con Liam Neeson

News Cinema

Arriverà al cinema il 30 luglio con Eagle Pictures Una pallottola spuntata, remake del fortunato film del trio ZAZ con Leslie Nielsen e Priscilla Presley. Nella nuova versione sono protagonisti Liam Neeson e Pamela Anderson. Ecco il nuovo trailer ufficiale.

Chiariamo subito una cosa: nel nostro cuore di boomer l'ispettore Frank Drebin resterà sempre Leslie Nielsen (che abbiamo avuto tra l'altro la gioia di incontrare quando venne a Roma a presentare il terzo film della serie), ma nonostante tutto questa nuova versione di Una Pallottola Spuntata, diretta da Akiva Schaffer ci incuriosisce parecchio, anche perché protagonista ne è Liam Neeson, che ha dimostrato più volte di essere autoironico e molto spiritoso. Prima dunque di gridare alla lesa maestà, dunque, vediamo questa rielaborazione della commedia demenziale di Jim Abraham, David Zucker e Jerry Zucker, meglio noti come il trio ZAZ, che se ne sono prudentemente distanziati, e in cui a Neeson spetta l'onere e l'onore di essere il figlio di Drebin nella finzione. Questo è il nuovo trailer ufficiale italiano di Una pallottola spuntata.

Una Pallottola Spuntata: la trama e il cast

Come abbiamo visto dal trailer, nella tradizione del capostipite, abbondano le gag e i doppi sensi e almeno in questo il canone è rispettato. Al fianco di Neeson ci sono Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder e Kevin Durand. Della trama al momento non si sa niente, anche se questa breve sinossi ribadisce esemplarmente il tono del film: "Solo un uomo ha le pall....ottole giuste per guidare la squadra di polizia e salvare il mondo. Il tenente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) è pronto a raccogliere l'eredità del padre in Una pallottola Spuntata". Dal 30 luglio al cinema.