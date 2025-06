Una Notte da Leoni, Zach Galifianakis spiega perché un altro sequel non funzionerebbe oggi

News Cinema

Zach Galifianakis non ha escluso a priori un ritorno di Una notte da leoni, ma ha spiegato perché probabilmente non accadrà.

Zach Galifianakis è convinto che oggi un altro film legato a Una notte da leoni non potrebbe mai essere realizzato. Il motivo potrebbe essere legato soprattutto al suo bisogno di realizzare altro senza dover necessariamente buttare un occhio costante al passato.

Una notte da leoni, Zach Galifianakis non crede che al pubblico interessi davvero un sequel

Impegnato con il press tour di Lilo & Stitch della Disney, Zach Galifianakis ha partecipato alla première del film live action di Los Angeles e rivelato che non ha intenzione di chiudere definitivamente quella porta, ma di non avere alcuna motivazione in merito ad un altro sequel di Una notte da leoni. Sul red carpet, l’attore ha confessato:

Questa città ama andare avanti con le cose, ma a volte è come se ci fosse bisogno di dare un’occhiata anche al passato. I giornalisti dello spettacolo mi hanno chiesto se farò un altro film di Una notte da leoni, pensate un po’.